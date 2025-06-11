Росіяни вдарили по сільгосппідприємству на Сумщині: знищена техніка та ангари

Російська армія знищує цивільну інфраструктуру по всій Україні, і одні з найсильніших ударів ворог завдає сільському господарству. Росіяни вчергове вдарили по одному з сільськогосподарських підприємств Сумщини.

Ворог вдарив шахедом по сільгосппідприємству

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що у ніч на 11 червня ворожий ударний БпЛА поцілив у сільськогосподарське підприємство Лебединської громади, повідомляє 24 Канал із посилання на Сумську ОВА. Внаслідок влучання виникла пожежа – згоріла техніка.

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Це не просто машини – це інструменти праці, основа для посівної та врожаїв. Ворог б'є по тих, хто годує країну. Це черговий приклад війни проти українського бізнесу, проти мирної праці,

– зазначив Григоров.

Голова ОВА розповів, що він спілкувався з власником підприємства, і той озвучив першочергові потреби. Необхідну підтримку знищеному господарству вже почали надавати.

Зверніть увагу! Олег Григоров наголосив, що терор проти економіки регіону є частиною ворожої стратегії: "Але вона не враховує згуртованість українського суспільства".