В одній з областей України різко збільшилась вартість сільськогосподарської землі

На Вінниччині вартість сільськогосподарської землі збільшилась. При цьому, на ринку загалом відсутнє пожвавлення.

Як подорожчала сільськогосподарська земля

Сільськогосподарська земля на Вінниччині, за результатами купівлі-продажу по Україні торік зайняла 7 місце, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Вартість буряків зросла на чверть: скільки зараз коштує кілограм цього овочу

Статистика свідчить, що вартість землі сільськогосподарського призначення змінилась так:

у 2021 році гектар сільськогосподарської землі у Вінницькій області коштував від 35 до 60 тисяч гривень;

у 2024 році – від 73 тисяч гривень.

Саме у 2024 році в Україні розпочався другий етап земельної реформи. Тепер ділянку можуть придбати не тільки фізичні, а і юридичні особи – до 10 тисяч гектарів.

Сергій Рябцун Начальник юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області Площа земель сільгосппризначення, які потенційно можуть бути куплені або продані, становить мільйон 240 тисяч гектарів. Взяти ділянками – це 572 ділянки. Приблизно продано 1 – 1,5 %. У 2024 році продано 0,3%. Але норма з 2024 – 10 тисяч гектарів в одні руки.

Зверніть увагу! У 2024 році у Вінницькій області продали 3 900 гектарів земель сільгосппризначення.