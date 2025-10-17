В деяких регіонах України протягом року випала рекордно мала кількість опадів. Посуха продовжується і зараз, через що стала неможливою посівна озимих культур.

Дощів було або багато, або взагалі не було

Агрометеорологічні умови початку жовтня для підготовки ґрунту під посів та сівби озимих зернових культур на більшості площ були неоднозначними, повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр. Фахівці зазначили, що внаслідок значних дощів, які відмічалися впродовж декади, відбувалося поповнення запасів продуктивної вологи майже в усіх шарах ґрунту, що сприяло появі сходів озимини.

Зверніть увагу! Проте в районах випадіння надмірних опадів на окремих площах західних та прилеглих районів центральних областей (місцями на Одещині), часті дощі призводили до перезволоження орного шару ґрунту, що було малосприятливим для проведення польових робіт. При цьому на низці площ Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорізької областей тривала жорстка посуха.

Терміни сівби вже закінчуються

За словами метеорологів, у першій декаді жовтня закінчилися кліматично обґрунтовані терміни сівби озимих культур на всій території країни. На більшості площ східних, південних та прилеглих районів центральних областей сівба відбувалася в слабко зволожений ґрунт із недостатніми запасами вологи, практично третина запланованих площ недосіяна.

Дощі, які відмічалися після відбору проб для визначення вологозапасів, дещо пом'якшили агрометеорологічні умови для початкової вегетації озимих культур. Проте значного впливу на зволоження ґрунту не мали. На раніше засіяних площах Харківської та Дніпропетровської областей через нестачу вологи зерно не проростає майже місяць.

Важливо! Також агрометеорологи відмітили, що одночасно дощова похмура погода на переважній частині території країни була несприятливою для незібраних пізніх культур. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення якості врожаю соняшнику, сої, цукрового буряку.

Через дощі фермери можуть частково втратити врожай соняшнику