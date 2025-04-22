Які ціни на квасолю у популярних супермаркетах України
- У супермаркетах "Сільпо", "Metro" і "Ашан" ціни на 500 грамів квасолі коливаються від 56,99 до 84,90 гривні залежно від типу продукції.
- Квасоля доступна в різних формах: суха крупа або консервована, і може продаватися як в пакетах, так і в банках різної місткості.
Квасоля є однією з найпопулярніших круп на українському столі, хоча й іноді несправедливо недооцінена. Ціни на квасолю різняться залежно від магазину, сорту та пакування.
Скільки коштує квасоля у магазинах
Квасоля є обов'язковим складником багатьох традиційних українських страв як буденної, так і святкової кухні, повідомляє 24 Канал. Її продають як у вигляді сухої крупи, так і консервованою в маринаді чи в томатному соусі.
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Ціни на суху квасолю відрізняються залежно від торгової мережі, де її продають. Також вартість залежить і від пакування: її можуть продавати як в пакетах, так і в банках абсолютно різної місткості від 100 грамів до 1 кілограма і більше.
Крім того, на вартість можуть впливати і сорти квасолі. Так, звичайна біла квасоля є найдешевшою, а фіолетова та інші, більш рідкісні види вже будуть дорожчі.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на крупу квасолі у популярних українських мережах продуктових магазинів:
Квасоля, Сільпо
- "Агромікс", банка 500 грамів 80,49 гривні;
- Пакет, 500 грамів 56,99 гривні;
- Кольорова, пакет, 500 грамів 75,49 гривні;
Квасоля, Metro
- Кольорова, "Сто пудов", пакет, 500 грамів 66,42 гривні;
- Солдатик, "Сто пудов", пакет, 500 грамів 66,42 гривні;
Квасоля, Ашан
- Біла, банка 500 грамів 69,90 гривні;
- Червона, банка 450 грамів 84,90 гривні.