Вартість буряків зросла на чверть: скільки зараз коштує кілограм цього овочу

В кінці січня відчутно подорожчали столові буряки. Причин для зростання вартості овочу багато, зокрема, відбулося скорочення запасів продукції товарної якості.

Як змінилась вартість буряків

На минулому тижні виробники здійснили продаж столових буряків за ціною 14 – 18 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал з посиланням на EastFruit.

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Зауважте! В кінці січня столові буряки продавалися на 24% дорожче ніж в середині місяця. Основною причиною подорожчання експерти називають скорочення постачань цієї продукції.

Річ у тім, що майже завершено продаж буряків з необладнаних сховищ. Кількість некондиційної продукції також зменшилась Відповідно, виробники підвищили ціни на якісний овоч.

Як зазначають експерти, з часом ситуація може нормалізуватися. Зокрема, через те, що фермери розпочнуть розпродаж буряків зі сховищ. Таким чином обсяги постачань зростуть і ціни зменшаться.

Зверніть увагу! Зараз вартість буряків на 35% вище ніж у аналогічний період 2024 року.