На закупи в ЄС: чи вигідно купувати продукти та речі у Польщі, Румунії, Болгарії

Рівень життя у країнах Євросоюзу наразі вищий, ніж в Україні. Однак, з цінами на продукти не все так просто, адже далеко не завжди вищий рівень життя автоматично означає вищі ціни.

Де у Європі жити найдорожче, а де найдешевше

Згідно з останніми даними Євростату, найвищий рівень цін на споживчі товари та послуги серед країн ЄС був у Данії – на 45% вище середнього по ЄС.

на споживчі товари та послуги серед країн ЄС був – на 45% вище середнього по ЄС. Найнижчий рівень цін спостерігався у Болгарії – на 41% нижче середнього.

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Загалом у Болгарії по більшості видів та секторів продукти виявились найдешевшими. Найбільший розрив цін на алкоголь і тютюн: у 2023 році рівень цін в Ірландії був у 3 рази вищим, ніж у Болгарії. Данія була найдорожчою країною ЄС для ресторанів і готелів у 2023 році, тоді як Болгарія була найдешевшою.

Індекс споживчих витрат, як показник вартості харчування

Найбільш наочно ситуацію на ринку харчових продуктів відображає індекс рівня цін для кінцевих витрат домогосподарств (HFCE). Він, звісно, не враховує загальний рівень життя у країні, але журналісти 24 Каналу дослідили, чи варто купувати продукти у певній країні замість закупів в Україні.

Індекс споживчих витрат охоплює харчові продукти та безалкогольні напої, алкогольні напої та тютюн, одяг та взуття. Однак він дає уявлення про загальну картину витрат на життя у тій країні, де ви збираєтесь жити, серед яких і витрати на харчі.

Найбільші витрати на товари серед країн єврозони зафіксовані у:

Данії – 145,1 пункту,

– 145,1 пункту, Ірландії – 137,1 пункту,

– 137,1 пункту, Люксембурзі – 134 пункти.

Яка країна Європи б'є рекорди вартості життя За середній показник серед країн єврозони береться 100 пунктів. Однак значно вищий індекс витрат на харчі у Європі є у країні, що не входить до єврозони, а саме у Швейцарії. Там індекс витрат за даними платформи Numbeo складає 98,4, що значно перевищує показники "найдорожчої" країни ЄС – Данії, де індекс складає 66,9.

То куди ж поїхати за товарами, щоб недалеко і подешевше

Якщо ж брати до уваги країни, до яких можна було б поїхати з України на закупи, то там показники наступні:

Польща – 67,4 пункту,

– 67,4 пункту, Румунія – 61,1 пункту.

У якій з найближчих до нас країн товари найдешевші У всіх інших сусідів рівень витрат помітно вищий: у Словаччині індекс складає 83,8, в Угорщині – 73,9. Однак, якщо порівнювати із найдешевшою країною єврозони – Болгарією з індексом 59,2, незрівнянно привабливішою для закупів є Туреччина. Туди хоч і потрібно здолати помітно довший шлях, однак це може відбитися тим, що індекс, за даними Євростату, там складає рекордно низькі 43,4 пункту.

Які ж ціни на популярні продукти у країнах, куди можна з'їздити на закупи

Якщо ж брати до уваги не індекси, а конкретні ціни на продукти у наших найближчих сусідів, то картина складається таким чином, що деякі позиції можуть бути дешевші, а якісь дорожчі в тій чи іншій країні.

Згідно з даними платформи Numbeo, найпривабливіші ціни наразі у Туреччині, хоч до неї й доволі далеко їхати. Також варто звернути увагу на такі країни, як Польща, Румунія та Болгарія. Вартість вказана у євро.

Чи вигідні поїздки з урахуванням вартості пального

Крім вартості продуктів не менш важливим чинником під час поїздки на закупи до сусідніх країн є вартість пального. Для порівняння візьмемо найпопулярніший вид пального, на якому здебільшого їздять легкові автомобілі як у Європі, так і в Україні – бензин марки А-95. В Україні його вартість наразі складає близько 1,29 євро за літр (56,23 гривні по курсу 43,59 гривні за євро на 20 січня 2025 року).

Ціни на бензин у країнах, куди б можна було поїхати на закупи, або приблизно такі ж, як в Україні, або дорожчі:

Польща – 1,50 євро (65,39 гривні) за літр;

Румунія – 1,40 євро (61 гривня) за літр;

Туреччина – 1,15 євро (50,13 гривні) за літр;

Болгарія – 1,33 євро (58 гривень) за літр.

Відповідно, на вартість бензину можна не зважати, адже у ближчих країнах бензин трохи дорожчий, ніж в Україні. У Болгарії та Туреччині ціни хоч і порівняні з нашими чи навіть нижчі, але відстань істотно більша.