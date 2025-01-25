Где в Европе жить дороже всего, а где дешевле

Согласно последним данным Евростата, самый высокий уровень цен на потребительские товары и услуги среди стран ЕС был в Дании – на 45% выше среднего по ЕС.

на потребительские товары и услуги среди стран ЕС был – на 45% выше среднего по ЕС. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии – на 41% ниже среднего.

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В целом в Болгарии по большинству видов и секторов продукты оказались самыми дешевыми. Наибольший разрыв цен на алкоголь и табак: в 2023 году уровень цен в Ирландии был в 3 раза выше, чем в Болгарии. Дания была самой дорогой страной ЕС для ресторанов и отелей в 2023 году, тогда как Болгария была самой дешевой.

Индекс потребительских расходов, как показатель стоимости питания

Наиболее наглядно ситуацию на рынке пищевых продуктов отражает индекс уровня цен для конечных расходов домохозяйств (HFCE). Он, конечно, не учитывает общий уровень жизни в стране, но журналисты 24 Канала исследовали, стоит ли покупать продукты в определенной стране вместо покупок в Украине.

Индекс потребительских расходов охватывает продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табак, одежду и обувь. Однако он дает представление об общей картине расходов на жизнь в той стране, где вы собираетесь жить, среди которых и расходы на продукты.

Наибольшие расходы на товары среди стран еврозоны зафиксированы в:

Дании – 145,1 пункта,

– 145,1 пункта, Ирландии – 137,1 пункта,

– 137,1 пункта, Люксембурге – 134 пункта.

Какая страна Европы бьет рекорды стоимости жизни За средний показатель среди стран еврозоны берется 100 пунктов. Однако значительно выше индекс расходов на продукты в Европе в стране, не входящей в еврозону, а именно в Швейцарии. Там индекс расходов по данным платформы Numbeo составляет 98,4, что значительно превышает показатели "самой дорогой" страны ЕС – Дании, где индекс составляет 66,9.

Так куда же поехать за товарами, чтобы недалеко и подешевле

Если же принимать во внимание страны, в которые можно было бы поехать из Украины за покупками, то там показатели следующие:

Польша – 67,4 пункта,

– 67,4 пункта, Румыния – 61,1 пункта.

В какой из ближайших к нам стран товары самые дешевые У всех остальных соседей уровень расходов заметно выше: в Словакии индекс составляет 83,8, в Венгрии – 73,9. Однако, если сравнивать с самой дешевой страной еврозоны – Болгарией с индексом 59,2, несравненно более привлекательной для покупок является Турция. Туда хоть и нужно преодолеть заметно длиннее путь, однако это может отразиться тем, что индекс, по данным Евростата, там составляет рекордно низкие 43,4 пункта.

Какие же цены на популярные продукты в странах, куда можно съездить за покупками

Если же принимать во внимание не индексы, а конкретные цены на продукты у наших ближайших соседей, то картина складывается таким образом, что некоторые позиции могут быть дешевле, а какие-то дороже в той или иной стране.

Согласно данным платформы Numbeo, самые привлекательные цены сейчас в Турции, хотя до нее и довольно далеко ехать. Также стоит обратить внимание на такие страны, как Польша, Румыния и Болгария. Стоимость указана в евро.

Выгодны ли поездки с учетом стоимости горючего

Кроме стоимости продуктов не менее важным фактором во время поездки за покупками в соседние страны является стоимость топлива. Для сравнения возьмем самый популярный вид топлива, на котором в основном ездят легковые автомобили как в Европе, так и в Украине – бензин марки А-95. В Украине его стоимость сейчас составляет около 1,29 евро за литр (56,23 гривны по курсу 43,59 гривны за евро на 20 января 2025 года).

Цены на бензин в странах, куда бы можно было поехать за покупками, либо примерно такие же, как в Украине, либо дороже:

Польша – 1,50 евро (65,39 гривны) за литр;

Румыния – 1,40 евро (61 гривна) за литр;

Турция – 1,15 евро (50,13 гривны) за литр;

Болгария – 1,33 евро (58 гривен) за литр.

Соответственно, стоимость бензина можно не учитывать, ведь в ближайших странах бензин немного дороже, чем в Украине. В Болгарии и Турции цены хоть и сопоставимы с нашими или даже ниже, но расстояние существенно больше.