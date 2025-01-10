Чому молоко стало дешевшати

На думку аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, ймовірний подальший ріст закупівельних цін протягом 2025 року, передає 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Такі тенденції можливі внаслідок зростання виробничих витрат.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 6 січня склала 19,10 гривні за кілограм без ПДВ, що на 60 копійок менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 18,50 до 19,50 гривні за кілограм без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа знизилась на 1 гривню за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 18,35 гривні за кілограм без ПДВ (-35 копійок). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,80 до 19,00 гривні за кілограм без ПДВ. Відносно результатів моніторингу першої половини грудня, нижня межа цінового діапазону не змінилася, а верхня межа знизилась на 50 копійок

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 17,65 гривні за кілограм без ПДВ і не змінилася відносно ціни в першій половині грудня. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 гривні за кілограм і не змінилася за останній місяць. Максимальна ціна склала 18,50 гривні за кілограм і залишилася на тому самому рівні, що і на початку грудня.

Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,37 гривні за кілограм без ПДВ, що на 32 копійок менше ніж місяць тому.

Що посприяло зниженню ціни

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що на зниження цін на молоко-сировину в Україні на початку року вплинули падіння цін на вершкове масло та зменшення купівельної активності на ринку, що традиційно спостерігається в період святкування новорічних свят. Українські компанії скоротили обсяги експорту вершкового масла в грудні через зниження цін на товар на зовнішніх ринках.

Зокрема, якщо наприкінці вересня 2024 року ціна на масло в Західній Європі досягала 9625 доларів за тону, то станом на 3 січня 2025 року вона опустилася до 7350 доларів за тону. На внутрішньому ринку з'явилися надлишки молока-сировини, а максимальні ціни на молоко екстра і вищого ґатунку пішли вниз через скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств,

– говорить аналітик.

В Україні також спостерігається зниження цін на вершкове масло в купі з зупиненням росту цін на кисломолочні продукти внаслідок обмеження купівельної спроможності з боку населення і скорочення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку. Через високі ціни на вітчизняну молочку, в грудні збільшилися обсяги імпорту в Україну готових молочних продуктів, у тому числі сирів.

Зверніть увагу! Суттєве зниження закупівельних цін в Україні малоймовірне через збільшення собівартості виробництва молока внаслідок зростання витрат на виробництво кормів і необхідності відповідати екологічним вимогам ЄС. Ймовірно, що у 2025 році світовий молочний ринок перейде в новий ціновий коридор – від 40 до 50 доларів за 100 кілограм молока-сировини. У 2024 році середня ціна на молоко-сировину в Україні склала 42,45 доларів за 100 кілограм, що на 20% більше відносно 2023 року.

Ціна на молоко-сировину в Україні зростала протягом всього 2024 року на відміну від ЄС, США і Нової Зеландії. У 2025 році ймовірно зростання середньої ціни на молоко в Україні до 45 – 46 доларів за 100 кілограм сирого молока. У разі відсутності форс-мажорних обставин, вірогідне певне зниження закупівельних цін наприкінці квітня – на початку травня поточного року внаслідок сезонного збільшення виробництва молока в господарствах населення.