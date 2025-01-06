Ціни на молочні продукти стабілізувались

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі говорить, що поява надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку та скорочення попиту з боку молокопереробних підприємств вірогідно сприятимуть зниженню закупівельних цін в короткостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Асоціацію виробників молока.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня склала 19,60 гривні за кілограм без ПДВ, що на 20 копійок більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 18,50 до 20,50 гривні за кілограм без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону виросла на 20 копійок, а верхня межа не змінилася за останній місяць. Відносно показників станом на 1 грудня, ціна на екстра ґатунок знизилась на 10 копійок.

Вищий ґатунок в середньому коштує 18,65 гривні за кілограм без ПДВ. Ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,80 до 19,50 гривні за кілограм без ПДВ. Відносно результатів моніторингу другої половини листопада, нижня межа цінового діапазону збільшилась на 40 копійок, а верхня межа знизилась на 1 гривню.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 17,65 гривні за кілограм без ПДВ і не змінилася відносно другої половини листопада. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 гривні за кілограм і збільшилась на 50 копійок за останній місяць. Максимальна ціна склала 18,50 гривні за кілограм і впала на 50 копійок.

Зверніть увагу! Середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,63 гривні за кілограм без ПДВ, що на 7 копійок більше ніж місяць тому.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що закупівельні ціни стабілізувалися в другій половині грудня через зниження попиту на молоко-сировину в Україні з боку молокопереробних підприємств. На внутрішньому ринку з'явилися надлишки молока-сировини, які стримують ціновий ріст. Така ситуація може бути пов'язана зі скороченням обсягів експорту молочної продукції в період святкування Різдва, коли активність на молочному ринку традиційно знижується.

Ймовірно, зниження цін на вершкове масло в США, Новій Зеландії та низці європейських країн стримує експортну активність українських компаній і стримує ріст цін на молоко-сировину в середині країни. У 2024 році ціни на вершкове масло були головним драйвером росту цін на молоко-сировину. Вірогідне подальше зниження цін на вершкове масло, оскільки запаси товару накопичуються на складах,

– говорять аналітики Асоціації виробників молока.

За їх словами, певний вплив на зниження цін на масло мало рішення Польщі вивести на ринок 1 тисячу тонн вершкового масла з власних стратегічних запасів щоби сприяти стабілізації цін на товар.

Важливо! Скоріш за все, на збільшення пропозиції молока-сировини на ринку України також вплинуло скорочення реалізації молочної продукції всередині країни через зниження купівельної спроможності українських споживачів. Українські споживачі з доходами нижче середнього почали відмовляти собі в молочних продуктах через зростання цін не тільки на молочний ряд, але й на інші харчові продукти. В країні росте споживання спредів, як дешевшої альтернативи вершковому маслу.

Вірогідно, з 1 січня 2025 року очікується зниження закупівельних цін внаслідок можливого збільшення надлишків молока-сировини на внутрішньому ринку.