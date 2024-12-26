Як зміняться ціни на масло

Ціна на вершкове масло в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з 2023 роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Українцям не варто розраховувати, що цей популярний продукт почне дешевшати найближчим часом.

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Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка зазначив, що наразі вершкове масло у супермаркетах коштує приблизно 110 – 115 гривень.

Ціни на масло зросли з низки причин, найголовніші з них – здорожчання молока-сировини приблизно на 40% та відключення електроенергії, через які доводиться використовувати генератори й витрачатися на паливо, а воно теж подорожчало упродовж останніх кількох місяців. Також на вартість масла вплинуло збільшення витрат на електроенергію та зростання податків,

– пояснює експерт.

Він стверджує, що ціни на продукти в Україні можуть знизитися тоді, коли на ринку виникне їхня надмірна пропозиція. Зокрема, за його словами, молочні продукти можуть трохи здешевшати, коли потепліє – навесні – на початку літа. Гопка підкреслив, що у цей період збільшуються надої молока, коштом чого традиційно знижується ціна на молоко-сировину.