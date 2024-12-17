Що буде з цінами на "молочку"

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, немає підстав для подальшого росту цін через зменшення експортної активності на молочному ринку в період новорічних свят, передає 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Можливий перегляд в сторону збільшення лише цін, які знаходяться в коридорі нижче максимальних.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 10 грудня склала 19,70 гривні за кілограм без ПДВ, що на 65 копійок більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 18,50 до 20,50 гривні за кілограм без ПДВ. Нижня межа цінового діапазону виросла на 75 копійок, а верхня межа виросла на 70 копійок за останній місяць.

Вищий ґатунок в середньому коштує 18,70 гривні за кілограм без ПДВ (+30 копійок). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 17,80 до 19,50 гривні за кілограм без ПДВ. Відносно результатів моніторингу першої половини листопада, нижня межа цінового діапазону збільшилась на 80 копійок, а верхня межа виросла на 40 копійок

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 17,65 гривні за кілограм без ПДВ, що на 50 копійок більше відносно ціни в першій половині листопада. Мінімальна ціна в господарствах склала 16,50 гривні за кілограм і виросла на 50 копійок за останній місяць. Максимальна ціна склала 18,50 гривні за кілограм і виросла на 50 копійок

Зверніть увагу! Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 18,68 гривні за кілограм без ПДВ, що на 48 копійок більше ніж місяць тому.

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що в Україні триває ріст цін на молоко-сировину, але не так активно, як в попередньому місяці. Попит на молоко-сировину в Україні поки що залишається вищим за пропозицію, але вже починає зменшуватися порівняно з ситуацією, яка була на ринку в вересні, жовтні та на початку листопаду. Попит на готову молочну продукцію також переважає наявну пропозицію.

Важливо! Ймовірно, подальший ріст цін на молоко-сировину стримуватиме зменшення обсягів експорту біржових товарів. Скоріш за все, активність на молочному ринку призупиниться у період новорічних свят в Європі. Українські виробники очікують зменшення обсягів реалізації свіжої молочної продукції через підвищення цін на товари протягом останніх тижнів.

Молока від господарств населення поступає на переробку все менше, але заводи, які виробляють вершкове масло та сухе молоко, не готові купувати молоко на споті за поточними високими цінами, беручи до уваги той факт, що ціни на масло в Європі суттєво знизились. Якщо в жовтні вершкове масло в ЄС коштувало 8,50 євро за кілограм, то тепер ціна становить 6,50 євро за кілограм. Ціна на молоко-сировину на споті практично не змінилася з 1 грудня.

При поточній ціні на молоко-сировину в Україні, вірогідно повторення ситуації 2023 року, коли вітчизняні компанії почали імпортувати вершкове масло для реалізації на внутрішньому ринку, що посприяло припиненню росту цін на сире молоко. За схожим сценарієм ймовірний розвиток подій в сегменті сирів. Враховуючи те, що європейські виробники отримують дотації, а їх виробничі витрати менші ніж у вітчизняних сироварів, то європейські сири коштують дешевше і українські торгівельні мережі починають їх активно імпортувати,

– говорить Георгій Кухалейшвілі.

Ціна на молоко екстра ґатунку (51,60 євро за 100 кілограм) майже відповідає рівню середньої європейської ціни на сире молоко – 52,33 євро за 100 кілограм. Ріст ціни на молоко-сировину в Україні не є виключенням і схожа ситуація спостерігається в інших молочних регіонах.

Країни, де ціни на молоко були суттєво нижчими за європейські, серйозно переглянули свої ціни в вересні, жовтні та листопаді. Зокрема, в жовтні поточного року молоко-сировина в Новій Зеландії подорожчала більше ніж на 30% відносно жовтня 2023 року. Однак, враховуючи те, що ціни на біржові товари знижуються, то в Україні немає підстав для подальшого росту цін на молоко-сировину.