Різдвяний стіл істотно здорожчав за рік: скільки доведеться переплатити українцям

Цього року вартість продуктів доволі сильно зросла з цілої низки причин, через що вартість різдвяного столу також виросла. Однак у той час, як риба, фрукти та бакалія дорожчали, овочі навпаки подешевшали.

Що здешевшало найбільше за рік?

Напередодні різдвяних свят ціни на харчові продукти демонструють різноспрямовані тенденції: завдяки рекордному здешевшанню овочів вартість деяких традиційних страв знизилася, проте загальний чек різдвяного столу збільшився через подорожчання фруктів, риби та бакалії, повідомляє 24 Канал із посиланням на моніторинг УКАБ. Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 гривні, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

Особливістю цьогорічного зимового сезону стала "овочева дефляція". Завдяки гарному врожаю ціни на овочі "борщового набору" суттєво впали:

капуста подешевшала на 73%,

морква – на 63%, цибуля – на 58%,

картопля – на 54%,

буряк – на 51%.

Це дозволило суттєво зекономити на приготуванні таких страв, як вареники з капустою (їхня вартість знизилася на 47%), картопля з часником (-40%) та вінегрет (-18%). Навіть пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік.

На які продукти зросли ціни?

Однак, попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу – кутя та узвар – помітно додали в ціні. Індекс куті зріс на 37%. Це зумовлено подорожчанням усіх її складових: горіхи зросли в ціні на 60%, мед – на 40%, а мак та родзинки додали понад 30%. Лідерами ж за темпами зростання цін стали інгредієнти для узвару: чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші – на 140%, яблука – на 110%, що призвело до збільшення ціни напою на 150%.

Рибні страви також тягнуть святковий бюджет вгору. Вартість оселедця зросла на 24%, а риби (хека) для запікання – на 25%. Додатково на кінцеву вартість страв впливає соняшникова олія, яка є базовим елементом пісного столу і за рік подорожчала на 22%.

Що стосується м'ясних страв (для тих, хто не дотримується посту або вже готується до Нового року), то їх приготування дорожче за минулий рік. Запечене м'ясо зі свинного ошийка коштуватиме на 7% дорожче (330 гривень за кілограм). Сало випереджає темпи росту цін на м'ясо – за рік продукт додав у ціні 16% й коштує 272 гривні за кілограм. Вартість м'ясного борщу зросла на 27%, сягнувши 196 гривень, де понад 60% ціни складають свинячі ребра (119,5 гривні за 500 грамів). Курятина зміцнюється в ціні через зростання вартості кормів, а ціни на свинину стабілізує імпорт.

Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі – 700 гривень за кілограм, що на 40% більше, ніж торік. Попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси. Яйця, що необхідні для олів'є, зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, й сягнули 81,6 гривні за десяток.

