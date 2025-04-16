Ціна на соняшник наближається до падіння: що на це впливає

Український ринок соняшника після зимової паузи переживає новий етап – різке зростання пропозиції та перезапуск переробних заводів. Це виводять експортні показники на рекордний рівень, однак може обернутися подальшим зниженням цін.

Обсяги експорту соняшника ростуть

Аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК говорять, що станом на 14 квітня вже відвантажено 234 тисячі тонн олії, а на місяць законтрактовано близько 480 тисяч тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду". На їх думку, українські виробники рухаються дуже швидко, і за підсумками квітня можуть вийти на рекордні обсяги.

Читайте також В Україні продовжує дорожчати олія: яка вартість у магазинах

Запуск нових переробних потужностей та більша доступність сировини спричинили зростання переробки насіння соняшника. Після кількох місяців зниження показники повернулися до минулорічних рівнів: у грудні-лютому перероблялось 800 – 900 тисяч тонн, у березні – понад 1 мільйон тонн, а у квітні очікується 1,2 – 1,3 мільйона тонн.

Останні кілька місяців ми суттєво просіли: переробка трималася в межах 900 тисяч – мільйона тонн. Але зараз бачимо відновлення: пішла пропозиція соняшника, і переробка ожила. Це дозволяє Україні збільшити експорт олії на світовий ринок,

– коментують у ПУСК.

Втім, позитивну динаміку експортних обсягів стримують американські мита.

Чому дешевшає соняшник

Нещодавні заяви Дональда Трампа про можливість запровадження обмежень змусили ЄС готуватися до дзеркальних кроків – зокрема щодо соєвої олії, яка є конкурентом соняшникової. Ці новини спричинили короткочасні коливання: соєва олія подешевшала, а за нею – і соняшникова.

Як тільки було оголошено про відстрочку мит на 90 днів, європейський ринок олії миттєво відреагував – ціни просіли на 20 – 30 доларів. Зниження торкнулося як FOB-ринків, так і CPT-ринків. Тобто тиск відчутний, і він передається на внутрішній ринок,

– говорять аналітики.

Додатковий фактор тиску – накопичені запаси насіння. Через зниження темпів переробки взимку, українські аграрії зберегли значні обсяги соняшника. Зараз вони поступово надходять на ринок, створюючи надлишок пропозиції.

Аналітики вважають, що основний тренд найближчих тижнів – зниження цін, і до кінця травня вартість соняшника, ймовірно, опуститься до 24 – 25 тисяч гривень за тонну.

Якщо в когось ще є соняшник, треба придивлятись до другої половини квітня. Можливо, побачимо тимчасове невелике зростання – на 200 – 400 гривень за тонну – і це буде момент, щоб зафіксувати прибуток,

– наголосили у ПУСК.

Далі ж, на думку експертів, ціни, найімовірніше, знижуватимуться.