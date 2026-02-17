Соняшник в Україні дорожчає: як впливають стримування продажів фермерами

Похолодання та снігопади в Україні уповільнили постачання зерна до портів, водночас ціни на соняшник продовжують зростати. Переробники активізували продажі олії, намагаючись зафіксувати вигідні котирування на тлі нестабільного світового ринку.

Чому наразі зростають ціни на соняшник?

Нова хвиля морозів і снігопадів у Україна знову ускладнила логістику та сповільнила постачання зерна до портів, повідомляє GrainTrade. Водночас переробні підприємства відновили роботу, очікуючи сезонного збільшення пропозиції соняшника та намагаючись реалізувати соняшникову олію за вигідними цінами.

Читайте також Переробка соняшнику в ЄС впала до 9-річного мінімуму попри сезонне зростання

Протягом тижня закупівельні ціни на соняшник зросли ще на 500 гривень за тонну – до 30000 – 31000 гривень за тонну (610 – 630 доларів США за тонну без податку на додану вартість при олійності 50 відсотків) з доставкою на завод. У портах за великі партії переробники готові платити більше, хоча внутрішні заводи працюють стабільно та мають достатні запаси сировини.

Зростання попиту на соняшникову олію на 10 – 20 доларів США за тонну – до 1285 – 1290 доларів США з доставкою в порти – дозволило підвищити закупівельні ціни на насіння. Водночас ціни з доставкою до Індії залишалися на рівні 1400 – 1410 доларів США за тонну на умовах CIF Мумбаї під тиском здешевлення пальмової олії.

Зверніть увагу! Травневі ф'ючерси на пальмову олію в Малайзії за два тижні знизилися приблизно на 5 відсотків – до 1030 доларів США за тонну через скорочення експорту в першій половині лютого. Додатковий тиск на європейські ціни спричинила інформація про продаж близько 300 тисяч тонн соняшника з Аргентини до Болгарії, що стимулює українських переробників активніше продавати продукцію.

За період з 1 по 11 лютого Україна експортувала близько 134 тисяч тонн соняшникової олії, переважно до країн Європейського Союзу, тоді як у січні обсяг становив близько 393 тисяч тонн, а у грудні – 550 тисяч тонн.

Святковий період у Китаї та сезонне зниження попиту в Індії можуть обмежувати подальше зростання цін, тому переробники діятимуть обережно при закупівлях. Водночас із підвищенням температур очікується збільшення поставок соняшника на ринок.

Важливо! В Аргентині станом на середину лютого обмолочено понад третину посівних площ і зібрано більше 2 мільйонів тонн соняшника із середньою врожайністю близько 2,2 тонни з гектара. Основне збирання врожаю в ключових регіонах стартує наприкінці лютого – на початку березня.

Рекорд світового виробництва сої: USDA спрогнозував виробництво на 2026 рік