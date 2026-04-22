Що робити, якщо власник паю заповів його не дітям чи онукам, а чужим людям

Передача земельної ділянки у спадок в Україні має чіткі правила та нюанси. Від правильного оформлення заповіту залежить, хто саме отримає землю та чи не виникнуть судові спори.

Як передається земля у спадок?

Адвокат Віталій Сокуренко у коментарі 24 Каналу розповів, що цивільне законодавство України визначає спадкування як перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). Спадкування, за його словами, це багатоетапна процедура, яка відбувається у порядку, чітко регламентованому законом.

Віталій Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Статтею 1218 ЦК України передбачено, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті. Якщо до спадкової маси входить земельна ділянка, яка належала спадкодавцю на праві власності або користування, то відповідно до статті 1225 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах із збереженням її цільового призначення.

Також, за словами юриста, відповідно до статті 1233 ЦК України заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Власник має право заповісти свою земельну ділянку не дітям, не онукам, а будь-якій іншій особі.

Зверніть увагу! Це прямо випливає з Цивільного кодексу, право на спадкування мають особи, визначені у заповіті, а заповідач може призначити спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб незалежно від наявності сімейних чи родинних відносин. Він може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. Проте заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

Обов'язкова частка та ризики оскарження

Відповідно до роз'яснень Мін'юсту згідно з Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, нотаріус при посвідченні заповіту зобов'язаний роз'яснити заповідачу зміст статті 1241 Кодексу про право на обов'язкову частку у спадщині. А при видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом нотаріус або посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування, уповноважена на вчинення нотаріальних дій, перевіряє коло осіб, які мають право на обов'язкову частку в спадщині (стаття 69 Закону України "Про нотаріат").

Перелік таких осіб визначено статтею 1241 Кодексу. Так, відповідно до частини першої вказаної статті малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка). Розмір обов'язкової частки може бути зменшений судом з урахуванням стосунків між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення,

– зазначає Віталій Сокуренко.

Заповіт можна визнати недійсним лише в судовому порядку після смерті заповідача.

За статтею 1257 ЦКУ заповіт є нікчемним, якщо його складено особою, яка не мала на це права, або з порушенням вимог щодо форми та посвідчення. А за позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде доведено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Підстави можуть бути найрізноманітніші від стану здоров'я спадкодавця, недієздатності, психічного стану до тиску, погроз, введення в оману, ізоляція від родини, дивні обставини посвідчення документа. Але важливо вказати, що будь-які докази мають бути документально засвідченні та офіційно підтверджені в інакшому випадку суд може не прийняти відповідні доводи.

Важливо! Тож після смерті спадкодавця та отримання заповіту треба в першу чергу звернути увагу на декілька важливих моментів. По-перше, чи є у когось право на обов'язкову частку. По-друге, чи є реальні докази недійсності заповіту та відповідно змога звертатися до суду. Проаналізувавши всі деталі та проконсультувавшись з юристом приймати відповідні рішення.

