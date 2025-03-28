Передається через повітря: у Словаччині спалах небезпечної хвороби тварин

У Словаччині зафіксували вже четвертий спалах ящуру. Додаткову небезпеку створює те, що вірус крім іншого може поширюватися і повітряним шляхом.

Ящур передається через повітря

Влада Словаччини підтвердила четвертий спалах ящуру, що ще більше зміцнює гіпотезу про можливість дальнього повітряного поширення вірусу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Асоціацію виробників молока". Про це свідчать результати розслідування місцевих ветеринарних служб.

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Новий випадок інфекції виявили на фермі з 279 головами великої рогатої худоби у районі Дунайська Стреда (регіон Трнавський). Це територія, яка межує з Угорщиною і вже входить до зони обмежень, запровадженої після попередніх спалахів. Виявлення нового осередку змусило владу коригувати межі обмежувальних заходів, розширивши 3-кілометрову зону захисту та 10-кілометрову зону нагляду.

За даними словацьких фахівців, розташування нового осередку збігається з напрямком течії річки Дунай, що може свідчити про розповсюдження вірусу по повітрю на значні відстані. Саме ця гіпотеза наразі розглядається як найбільш ймовірна причина поширення хвороби.