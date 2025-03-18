Тарифи Трампа працюють: США зіткнулися з дефіцитом яловичини

Бургери, які американці вважають ледь не національною стравою останнім часом сильно подорожчали. Річ у тім, що митні тарифи, запроваджені Дональдом Трампом сильно підняли ціну на яловичину.

Чому дорожчає яловичина

Бюро статистики праці США свідчить, що із січня 2020 року середня ціна фунта яловичого фаршу зросла з 3,90 до 5,60 доларів, передає 24 Канал із посиланням на The Economist. Це зростання на 45%, що майже вдвічі перевищує загальний рівень інфляції.

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Зростання цін є результатом високого попиту в поєднанні з обмеженою пропозицією, повідомляє Національна асоціація тваринників, лобістська група галузі. Через недостатні інвестиції десять років тому стадо великої рогатої худоби в Америці стало меншим, ніж у минулому, але американці все ще люблять свої бургери та стейки. Зараз у країні спостерігається дефіцит яловичини.

США перетворилися з експортера на імпортера

Однак імпорт врятував ситуацію. Ще в 2022 році Америка була чистим експортером яловичини. Тепер це змінилося. Минулого року імпорт склав 2 мільйони голів живої великої рогатої худоби та 4,6 мільярда фунтів (2,1 мільярда кілограмів) забитої рогатої худоби, що є рекордним показником. Це зупинило подальше зростання цін.

Однак Дональда Трампа, за словами видання, більше хвилює те, що чужі стада перетинають кордон, ніж інфляція. 3 березня на своїй платформі в соціальних мережах Truth Social президент оголосив нову посаду.

2 квітня він запровадить нові високі тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції. Ймовірно, це включатиме яловичину. Фермери, за його словами, повинні "готуватися" вирощувати їжу для продажу американцям і "отримувати задоволення".

У чому проблема скотарів

Можна подумати, що скотарі принаймні будуть у захваті. На відміну від, скажімо, фермерів, які вирощують соєві боби, які здебільшого експортують свій урожай і тому постраждають від взаємних тарифів, вони мають середню перевагу: американці вже є покупцями, а скорочення імпорту лише підштовхне ціну.

Можна стверджувати, що це насправді допоможе внутрішньому ринку,

– говорить Стів Сандерман, власник ранчо в північно-східній Небрасці.

Проблема, пояснює він, полягає в тому, що скотарство є складнішим за це. "Ми намагаємося бути на етапі відновлення стада", – каже він. Раптовий стрибок цін спонукатиме фермерів продавати свої запаси, а не інвестувати. Тим часом споживачі можуть навчитися любити альтернативи червоному м’ясу. "Тож це було б чудово за ціною, але, ймовірно, жахливо для галузі", – каже він.

Важливо! Американські виробники також побоюються повернення нині частково призупинених 25% мит для Канади та Мексики. Серед корів, імпортованих в Америку, велику частку складають телята, вирощені в Мексиці, а потім привезені до Америки для відгодівлі. Після відгодівлі багато з них відправляються на канадські бійні, а продукт згодом імпортується повторно. Цей ланцюжок також може бути порушено.