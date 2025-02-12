Мешканці яких областей можуть отримати гроші на купівлю дров

В Україні триває опалювальний сезон, і багато українців опалюють власне помешкання дровами. Частині з таких домоволодінь держава підготувала субсидію на купівлю дров.

У яких областях виплачують гроші на придбання дрів

Агентство ООН у справах біженців у 2024 році виділило гроші на фінансування програми з надання деяким категоріям населення грошової допомоги на зимовий період, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство соціальної політики України. Загалом бюджет програми становить 37 мільйонів доларів.

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Програма допомоги передбачає одноразову виплату у розмірі 21 000 гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств таких областей:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Херсонської,

Миколаївської.

Допомогу повинні отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію. Виплати надходять з жовтня 2024 року.

Хто має право на отримання допомоги

Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій, які найбільше потребують такої підтримки. Додаткова виплата надаватиметься громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період. Проєкт діятиме протягом кількох місяців. Українці вже могли отримати виплати до кінця грудня 2024 року.