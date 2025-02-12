В каких областях выплачивают деньги на приобретение дров

Агентство ООН по делам беженцев в 2024 году выделило деньги на финансирование программы по предоставлению некоторым категориям населения денежной помощи на зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. В целом бюджет программы составляет 37 миллионов долларов.

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Программа помощи предусматривает единовременную выплату в размере 21 000 гривен на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств таких областей:

  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской.

Помощь должны получить более 20 тысяч домохозяйств, которые прошли идентификацию. Выплаты поступают с октября 2024 года.

Кто имеет право на получение помощи

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Украинцы уже могли получить выплаты до конца декабря 2024 года.

Куда обращаться за помощью

Если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет. Если же льгота или субсидия еще не назначена, но домохозяйство нуждаетесь в поддержке государства – необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.