В каких областях выплачивают деньги на приобретение дров

Агентство ООН по делам беженцев в 2024 году выделило деньги на финансирование программы по предоставлению некоторым категориям населения денежной помощи на зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. В целом бюджет программы составляет 37 миллионов долларов.

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Программа помощи предусматривает единовременную выплату в размере 21 000 гривен на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств таких областей:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской.

Помощь должны получить более 20 тысяч домохозяйств, которые прошли идентификацию. Выплаты поступают с октября 2024 года.

Кто имеет право на получение помощи

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Украинцы уже могли получить выплаты до конца декабря 2024 года.