Схема продовжує працювати: в Ізраїль знову прямує судно з підозрілим зерном

До ізраїльського порту Хайфа наближається судно з великою партією зерна, яке може походити з окупованих територій України. Йдеться про десятки тисяч тонн пшениці та ячменю, перевезених через складну логістичну схему.

Як зерно потрапляє на міжнародні ринки?

До порту Хайфи прямує судно PANORMITIS із вантажем понад 6,2 тисячі тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. За даними журналістки проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько, існують підстави вважати, що це зерно може походити з окупованих територій України.

Дивіться також Туреччина прийняла чергове російське судно із вкраденою українською пшеницею

За наявною інформацією, саме судно не заходило до українських портів. Натомість вантаж могли доставити інші судна. Зокрема, зафіксовано, що судно LEONID PESTRIKOV перевантажило на PANORMITIS понад 6 тисяч тонн ячменю та близько 1 тисячі тонн пшениці.

Зерно вивозили з Бердянська у період з 7 по 15 квітня, а вже 18 квітня здійснили перевалку. Для легалізації вантажу документи оформлювали в російському порту Темрюк, що дозволяє приховати його реальне походження.

Ознаки системної схеми та реакція України

За даними розслідування, експортером виступає компанія "Петрохлеб-Кубань", яку пов’язують із системним вивезенням агропродукції з окупованих територій. Крім того, існують непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS міг бути сформований із зерна, вивезеного з портів Керчі та Бердянська, хоча це поки не має повного підтвердження.

Україна розцінює подібні дії як розграбування ресурсів і фіксує їх у межах кримінальних проваджень. Водночас важливою залишається співпраця з країнами призначення таких вантажів для збору доказів.

Українське дипломатичне джерело у коментарі 24 Каналу підтвердило, що вже друге судно PANORMITIS із вкраденим українським зерном підходить до Хайфи. За їхніми словами, українська влада лишає за собою право на дипломатичну та правову відповідь, якщо російське судно з викраденим з України зерном розвантажиться в порту Ізраїля.

Раніше Ізраїль вже відмовляв у міжнародно-правовій допомозі Україні у схожій справі із судном ABINSK. Новий випадок може свідчити про системний характер постачання зерна з окупованих територій на цей напрямок.

Ізраїль раніше примав судно з зерном – воно було доставлено з окупованих територій України

Ізраїль дозволив судну "ABINSK" розвантажитися в порту Хайфа, хоча Україна попереджала про його можливе походження з окупованих територій.

Україна закликала Ізраїль до правової допомоги та арешту викраденого зерна, посилаючись на рішення українського суду.

Згідно з заявою, українська сторона отримала запевнення щодо належного реагування. Але попри надану інформацію, 12– 14 квітня судну дозволили розвантаження в порту Хайфа. І це викликає занепокоєння.