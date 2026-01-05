АРМА продало майже за 2,5 мільйона доларів арештоване судно, що заходило у Крим

АРМА через систему "Прозорро.Продажі" реалізувало судно USKO MFU, затримане в Рені після рейсу до окупованого Севастополя за краденим зерном. За результатами аукціону до держбюджету надійде майже 6,9 мільйона гривень з урахуванням митних платежів.

Судно, що возило зерно з окупованого Севастополя продали

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів продало судно USKO MFU через електронну систему "Прозорро.Продажі", повідомляє 24 Канал із посиланням на АРМА. Судно було затримане в липні 2024 року в порту Рені після заходу до тимчасово окупованого Севастополя.

Аукціон відбувся за голландською моделлю і став третьою спробою реалізації активу. Торги організував акредитований майданчик "Полонекс", обраний АРМА на конкурсних засадах. Переможцем стало ТОВ "Уневерсал ЛТД", яке придбало судно за стартовою ціною 2,48 мільйона гривень.

Окрім вартості лота, покупець сплатить митні платежі на суму 4,42 мільйона гривень. Загальні надходження до державного бюджету становитимуть 6,9 мільйона гривень, кошти вже зараховані на рахунки агентства.

Судно виставляли на продаж ще в червні цього року. В АРМА зазначають, що, попри необхідність технічного доопрацювання, актив має інвестиційну привабливість завдяки наявності силового агрегата, базової навігаційної системи та можливості подальшого відновлення або переоснащення.

