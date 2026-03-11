Поруч від кордону з агресором: на Сумщині відкрили новий молочний цех

У Сумській області відкрили новий цех з виробництва молочної продукції. Підприємство запрацювало на базі агрофірми у громаді, що розташована лише за 40 кілометрів від кордону з Росією.

Новий молочний цех у безпосередній близькості до ворога

У селі Козацьке Бочечківської громади Сумської області відкрили новий цех з виробництва молочної продукції, повідомили у Бочечківській громаді. Його створили на базі агрофірми "Козацька".

У новому цеху планують виготовляти широкий асортимент молочної продукції. Зокрема, йдеться про пастеризоване молоко, йогурти з різними смаками, сметану, вершкове масло, кисломолочні сири, кефір та солодкі молочні десерти. Зазначається, що агрофірма багато років працює на території громади та займається рослинництвом і тваринництвом.

Сільський голова Бочечківської громади Віктор Борошнєв наголосив, що запуск нового виробництва є важливим кроком для розвитку місцевої економіки.

Це значущий крок для розвитку місцевого виробництва. Відтепер молоко, яке виробляється у нашій громаді, можна буде переробляти та реалізовувати не лише на місцевому рівні, а й у районі та області,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Крім того, очільник громади підкреслив, що агрофірма продовжує розвиватися попри складну безпекову ситуацію. Підприємство розташоване лише за 40 кілометрів від кордону з державою-агресором, однак продовжує працювати, створює нові робочі місця та підтримує економіку громади.

