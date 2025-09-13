Чи можна спиляти гілки сусіднього дерева, які зайшли на вашу територію
- Гілки сусідського дерева можна спиляти, якщо вони заважають користуванню ділянкою за її цільовим призначенням.
- Перед самостійним прибиранням гілок потрібно спробувати домовитися з сусідом.
Часто буває так, що гілки сусіднього дерева заходять на територію. Це може заважати, зокрема, через створення додаткової тіні.
Чи можна спиляти гілля сусідського дерева?
Є випадки, коли спиляти гілля сусідського дерева можна, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".
Йдеться про ситуацію, коли ці гілки заважають користуватися ділянкою за її цільовим призначенням. Тоді землекористувач чи власник має право "обрізати зайве".
Зауважимо, що перш ніж самостійно прибирати гілки, потрібно дотримуватися визначеної процедури:
- спробуйте домовитись із сусідом мирно;
- якщо сусід відмовляється розв'язувати проблему, надішліть йому рекомендований лист з повідомленням про вручення з вимогою про усунення порушення;
- у випадку, коли сусід і в цьому випадку нічого не робить, ви уже можете діяти самостійно.
Зверніть увагу! Також під це правило підпадають корені.
Як потрібно садити дерева на ділянці?
Є нормативи, згідно з якими потрібно висаджувати дерево на ділянці. Відповідно, до ДБН Б.2.2-12:2019, відстань від стовбура до сусідської ділянки має бути 4 – 6 метрів. Водночас необхідно враховувати діаметр крони. Відстань від сусідської ділянки не може бути менше половини, від цього показника.
