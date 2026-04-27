Світ на порозі рекорду: що буде з урожаєм зерна вже наступного сезону

Світове виробництво зернових у сезоні 2025/26 може досягти історичного максимуму. Водночас уже наступного маркетингового року аналітики прогнозують зниження врожаю та нові ризики для ринку.

Рекордний урожай зернових у світі

Аналітики Міжнародної ради із зерна (IGC) прогнозують, що у 2025/26 маркетинговому році глобальне виробництво основних зернових культур сягне 2,474 мільярда тонн, повідомляє World-Grain.com. Це на 6% більше порівняно з попереднім сезоном.

Зокрема, урожай пшениці оцінюється на рівні 845 мільйонів тонн, що на 5% перевищує торішній показник. Водночас виробництво кукурудзи може встановити новий рекорд – 1,324 мільярда тонн, продемонструвавши зростання на 7%.

Такі показники свідчать про сприятливу кон'юнктуру ринку та високий рівень виробництва у провідних аграрних країнах.

Чому після рекорду можливе падіння?

Попри позитивні очікування на поточний сезон, вже у 2026/27 маркетинговому році експерти прогнозують зниження світового виробництва зернових приблизно на 2% – до 2,414 мільярда тонн.

Серед ключових факторів ризику – невизначеність із забезпеченням добривами та рішення аграріїв щодо їх використання, особливо в країнах Південної півкулі. Це може обмежити потенціал врожайності та вплинути на глобальні баланси.

Водночас споживання зернових продовжить зростати вже четвертий рік поспіль, хоча темпи цього зростання сповільняться. Обсяги світової торгівлі, за прогнозами, залишаться стабільними – близько 448 мільйонів тонн.

Окремо варто відзначити ринок сої: у 2026/27 сезоні очікується рекордний урожай на рівні 441 мільйон тонн. Це стане можливим завдяки розширенню посівних площ і підвищенню врожайності у ключових країнах-виробниках, а обсяги торгівлі можуть зрости до 191 мільйона тонн.

