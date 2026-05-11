Світ може залишитися без дешевого апельсинового соку: що сталося у Бразилії

Ф'ючерси на апельсиновий сік у Нью-Йорку різко пішли вгору через очікування слабшого врожаю апельсинів у Бразилії. На ринку побоюються подальшого скорочення поставок від найбільшого світового експортера продукції.

Урожай апельсинів у Бразилії може суттєво скоротитися

Ціни на апельсиновий сік на біржі в Нью-Йорку підскочили одразу на 5,8%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком більш ніж за тиждень, повідомляє Bloomberg. Вартість контрактів зросла до максимально допустимого біржею рівня – 1,8320 долара США за фунт.

Причиною подорожчання стали нові прогнози щодо врожаю апельсинів у Бразилії. За оцінками дослідницької групи Fundecitrus, у сезоні 2026 – 2027 років країна збере близько 255,2 мільйона ящиків апельсинів, що на 13% менше порівняно з попереднім роком.

Також очікується, що майбутній урожай буде приблизно на 15% нижчим за середній показник останнього десятиліття.

Хвороби та спека вдарили по плантаціях

Основні райони вирощування апельсинів у Бразилії й надалі потерпають від поширення хвороби citrus greening, яка суттєво знижує врожайність дерев. Додатковим негативним чинником стали високі температури минулого року, які погіршили процес цвітіння рослин.

Середня продуктивність плантацій прогнозується на рівні 697 ящиків з гектара, що на 14% менше, ніж торік. Зниження врожайності зафіксували для всіх сортів апельсинів, які вирощують у країні.

У Fundecitrus також попереджають, що ситуацію можуть погіршити поширення інших хвороб, можливий прихід Ель-Ніньйо у другій половині 2026 року та пізніші строки збору врожаю.

Світовий ринок апельсинового соку вже кілька років стикається зі скороченням пропозиції через проблеми у Бразилії та американському штаті Флорида. Водночас ослаблення глобального попиту та зміни споживчих звичок частково стримували подальше зростання цін після рекордних показників 2024 року.

Скільки коштують апельсини в Україні?

Станом на травень 2026 року, згідно з даними "Мінфіну", середня ціна на вагові апельсини в супермаркетах України становить приблизно 50 – 60 гривень за кілограм. Ціни можуть варіюватися від 49.90 гривні в АТБ до 80 – 90 гривень за преміум-сорти або фасовані варіанти в інших магазинах.

АТБ 49.90 гривні за кілограм;

49.90 гривні за кілограм; VARUS 59.90 гривні за кілограм;

59.90 гривні за кілограм; NOVUS від 62.29 гривні за кілограм;

від 62.29 гривні за кілограм; Auchan 82,60 гривні за кілограм;

82,60 гривні за кілограм; Сільпо 69,90 гривні за кілограм.

Виробники яблук працюють навмання: ринок не знає реальних запасів

Українські ж виробники яблук стикаються з дещо іншою проблемою, ніж бразильські виробники апельсинів.

Український ринок яблук стикається з невизначеністю через відсутність точної інформації про запаси, що ускладнює прогнозування цін.

Ціни на яблука в супермаркетах коливаються від 38,90 до 42 гривень за кілограм, залежно від мережі.

Експерти вважають, що відсутність правдивої статистики щодо запасів яблук лише підсилює нестабільність на ринку та ускладнює роботу як виробників, так і експортерів.