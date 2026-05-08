Світові ціни на молочку знову пішли вгору: що подорожчало найбільше

Світовий ринок молочної продукції після кількох сесій падіння знову перейшов до зростання. Найбільше подорожчали сухе молоко та сир моцарела, тоді як вершкове масло продовжує дешевшати.

Індекс цін на молочну продукцію Global Dairy Trade (GDT) на торгах 5 травня продемонстрував зростання на 1,5% після трьох поспіль сесій зниження. Про позитивну динаміку повідомили у Спілці молочних підприємств України.

Підвищення цін зафіксували майже на всі основні категорії молочної продукції. Найбільше подорожчав сир моцарела – на 4,7%, до 4 тисяч доларів США за тонну. Також зросли ціни на сухе знежирене молоко – на 3%, до 3,55 тисячі доларів США за тонну, та сухе незбиране молоко – на 2,2%, до 3,74 тисячі доларів США.

Крім того, молочний жир додав у ціні 1,1% і торгувався на рівні 6,46 тисячі доларів США за тонну.

Масло та чедер продовжують дешевшати

Попри загальне пожвавлення ринку, окремі позиції продовжили втрачати в ціні. Зокрема, вершкове масло подешевшало ще на 2,6% – до 5,53 тисячі доларів США за тонну. За даними експертів, це вже третій аукціон поспіль зі зниженням, а сумарне падіння за останні торги досягло приблизно 20%.

Також негативну динаміку продемонстрував сир чедер, який втратив 3,6% вартості та опустився до 4,61 тисячі доларів США за тонну.

Аналітики звертають увагу, що ціни на сухе знежирене молоко продовжують упевнено зростати. Від початку року ця продукція подорожчала майже на третину, що свідчить про стабільний попит на світовому ринку.

Скільки зараз коштує масло в Україні?

Наразі, згідно з даними "Мінфіну", у магазинах великих мереж супермаркетів встановилися такі ціни на масло:

Масло Селянське 72,5%, 180 грамів.

Auchan 107

107 Metro 111,28

111,28 Megamarket 122,00

Масло Яготинське 73%, 180 грамів.

Novus 115,00

115,00 Metro 119,60

119,60 Auchan 114,90

