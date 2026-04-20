Ціни на бавовну злетіли через війну: інвестори масово скуповують сировину

Світовий ринок бавовни демонструє стрімке зростання на тлі подорожчання нафти через війну в Ірані. Інвестори вже змінили стратегію та повернулися до "бичачих" ставок.

Дорога нафта змінює баланс на користь бавовни

На світовому ринку сировини посилився інтерес до бавовни, оскільки зростання цін на нафту підвищує собівартість синтетичних волокон, повідомляє Bloomberg. Йдеться передусім про поліестер і нейлон, які напряму залежать від нафтопродуктів.

За даними Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США, інвестори вперше за тривалий час перейшли до чистих довгих позицій: кількість контрактів на купівлю перевищила продажі на 16 825. Це стало розворотом після року домінування "ведмежих" настроїв.

Додатковим драйвером зростання стало підвищення попиту з боку текстильної промисловості, особливо в Азії. Через подорожчання сировини для синтетики виробники тканин дедалі частіше збільшують частку бавовни у складі продукції.

Ризики для врожаю підтримують ціни

Зростання вартості бавовни підсилюється і фундаментальними факторами. Подорожчання добрив, спричинене геополітичною напруженістю, може скоротити посівні площі та знизити майбутній урожай.

За оцінками аналітиків Cotlook, у сезоні 2026 – 2027 років світовий ринок бавовни може зіткнутися з дефіцитом близько 295 тисяч тонн. Додаткову невизначеність створює посуха в основних виробничих регіонах США.

Від початку загострення конфлікту ціни на бавовну зросли приблизно на 22% і наблизилися до максимумів за останні два роки. Експерти вважають, що навіть у разі стабілізації нафтового ринку бавовна збереже сильні позиції завдяки структурним змінам попиту.

