Дорогая нефть меняет баланс в пользу хлопка
На мировом рынке сырья усилился интерес к хлопку, поскольку рост цен на нефть повышает себестоимость синтетических волокон, сообщает Bloomberg. Речь идет прежде всего о полиэстере и нейлоне, которые напрямую зависят от нефтепродуктов.
Смотрите также Украина нарастит производство свиней в 2026 году: прогноз USDA
По данным Комиссия по торговле товарными фьючерсами США, инвесторы впервые за долгое время перешли к чистым длинным позициям: количество контрактов на покупку превысило продажи на 16 825. Это стало разворотом после года доминирования "медвежьих" настроений.
Дополнительным драйвером роста стало повышение спроса со стороны текстильной промышленности, особенно в Азии. Из-за подорожания сырья для синтетики производители тканей все чаще увеличивают долю хлопка в составе продукции.
Риски для урожая поддерживают цены
Рост стоимости хлопка усиливается и фундаментальными факторами. Подорожание удобрений, вызванное геополитической напряженностью, может сократить посевные площади и снизить будущий урожай.
По оценкам аналитиков Cotlook, в сезоне 2026 – 2027 годов мировой рынок хлопка может столкнуться с дефицитом около 295 тысяч тонн. Дополнительную неопределенность создает засуха в основных производственных регионах США.
С начала обострения конфликта цены на хлопок выросли примерно на 22% и приблизились к максимумам за последние два года. Эксперты считают, что даже в случае стабилизации нефтяного рынка хлопок сохранит сильные позиции благодаря структурным изменениям спроса.
Турция готовится уменьшить закупки важного украинского товара: почему экспорт упадет?
Украина значительно увеличила экспорт ячменя в Турцию, повысив объемы в 4,6 раза за девять месяцев 2025–2026 маркетингового года.
Ожидается, что спрос на украинский ячмень в Турции упадет из-за запланированного увеличения собственного производства ячменя в этой стране в 2026 году.