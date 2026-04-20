Дорога нафта змінює баланс на користь бавовни

На світовому ринку сировини посилився інтерес до бавовни, оскільки зростання цін на нафту підвищує собівартість синтетичних волокон, повідомляє Bloomberg. Йдеться передусім про поліестер і нейлон, які напряму залежать від нафтопродуктів.

За даними Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США, інвестори вперше за тривалий час перейшли до чистих довгих позицій: кількість контрактів на купівлю перевищила продажі на 16 825. Це стало розворотом після року домінування "ведмежих" настроїв.

Додатковим драйвером зростання стало підвищення попиту з боку текстильної промисловості, особливо в Азії. Через подорожчання сировини для синтетики виробники тканин дедалі частіше збільшують частку бавовни у складі продукції.

Ризики для врожаю підтримують ціни

Зростання вартості бавовни підсилюється і фундаментальними факторами. Подорожчання добрив, спричинене геополітичною напруженістю, може скоротити посівні площі та знизити майбутній урожай.

За оцінками аналітиків Cotlook, у сезоні 2026 – 2027 років світовий ринок бавовни може зіткнутися з дефіцитом близько 295 тисяч тонн. Додаткову невизначеність створює посуха в основних виробничих регіонах США.

Від початку загострення конфлікту ціни на бавовну зросли приблизно на 22% і наблизилися до максимумів за останні два роки. Експерти вважають, що навіть у разі стабілізації нафтового ринку бавовна збереже сильні позиції завдяки структурним змінам попиту.

