Какао різко подешевшало: чи стане шоколад доступнішим

Світові ціни на какао різко впали після рекордного зростання у 2024 році. Це дає надію на здешевлення шоколаду, але водночас змінює саму структуру ринку.

Падіння цін змінює баланс на ринку

Після стрімкого зростання у 2024 році ринок какао переживає різкий розворот, повідомляє Bloomberg. Ф'ючерси впали більш ніж на 70% від пікових значень, що стало наслідком зниження попиту та покращення врожаїв.

Дешевша сировина поступово проходить через ланцюги постачання, що потенційно може знизити вартість шоколадної продукції. Однак наразі виробники ще використовують дорогі запаси або рецептури зі зменшеним вмістом какао.

За оцінками аналітиків, у першому кварталі обсяги перероблювання какао залишаються слабкими. У Європі – найбільшому ринку споживання – вони знизилися приблизно на 6% і досягли мінімуму за понад десятиліття. Подібна тенденція спостерігається і в Азії, тоді як у Північній Америці спад менш виражений.

Нові рецепти та зміна споживання

Попри здешевлення сировини, повного відновлення попиту не очікується. Багато виробників уже адаптували рецептури, зменшивши частку какао або замінивши його альтернативними інгредієнтами.

Такі зміни можуть стати довгостроковими: компанії прагнуть убезпечити себе від майбутніх цінових шоків. Водночас на ринку зростає інтерес до продуктів без какао або з використанням рослинних жирів як замінників какао-масла.

На попит впливають і споживачі, які скорочують витрати через загальне подорожчання життя. Продажі шоколадних виробів у Північній Америці вже демонструють зниження, а частина покупців свідомо відмовляється від солодощів під час свят.

Важливо! Експерти зазначають, що індустрія входить у нову фазу, де виробники змушені шукати баланс між ціною, рецептурою та споживчими очікуваннями.

