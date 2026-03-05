Євросоюз запускає торгівельну угоду з Меркосур у тимчасовому форматі
- Євросоюз розпочав тимчасове застосування угоди про вільну торгівлю з Меркосур після ратифікації документа Уругваєм та Аргентиною.
- Для повноцінного набуття чинності угодою необхідне схвалення Європейського парламенту, після чого інституції ЄС продовжать працювати над її впровадженням.
Європейський Союз розпочав тимчасове застосування угоди про вільну торгівлю з країнами південноамериканського блоку Меркосур. Це стало можливим після ратифікації документа двома державами об'єднання.
Європейський Союз перейшов до тимчасового застосування угоди про вільну торгівлю з країнами південноамериканського блоку Меркосур. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
За її словами, такий крок став можливим після того, як угоду ратифікували дві з чотирьох країн блоку – Уругвай та Аргентина. Очікується, що найближчим часом до них приєднаються Бразилія і Парагвай.
Фон дер Ляєн нагадала, що ще в січні Європейська рада надала Єврокомісії повноваження тимчасово застосовувати угоду після першої ратифікації однією з держав Меркосур.
Я вже говорила: коли вони будуть готові, ми будемо готові. Тому протягом останніх тижнів я активно обговорювала це питання з державами-членами та депутатами Європейського парламенту,
– зазначила вона.
Водночас повноцінне набуття чинності угодою можливе лише після її схвалення Європейським парламентом. За словами очільниці Єврокомісії, інституції ЄС і надалі працюватимуть разом із державами-членами та зацікавленими сторонами, щоб забезпечити прозорий і поступовий процес впровадження домовленостей.
