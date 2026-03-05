Евросоюз применил соглашение с Меркосур

Европейский Союз перешел к временному применению соглашения о свободной торговле со странами южноамериканского блока Меркосур. Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, такой шаг стал возможным после того, как соглашение ратифицировали две из четырех стран блока – Уругвай и Аргентина. Ожидается, что в ближайшее время к ним присоединятся Бразилия и Парагвай.

Фон дер Ляйен напомнила, что еще в январе Европейский совет предоставил Еврокомиссии полномочия временно применять соглашение после первой ратификации одним из государств Меркосур.

Я уже говорила: когда они будут готовы, мы будем готовы. Поэтому в течение последних недель я активно обсуждала этот вопрос с государствами-членами и депутатами Европейского парламента,

– отметила она.

В то же время полноценное вступление в силу соглашения возможно только после его одобрения Европейским парламентом. По словам руководительницы Еврокомиссии, институты ЕС и в дальнейшем будут работать вместе с государствами-членами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить прозрачный и постепенный процесс внедрения договоренностей.

