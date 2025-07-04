Макрон прагне якнайшвидшого укладення торгівельної угоди між ЄС і США

Між Євросоюзом та США тривають переговори щодо укладення торгової угоди. Президент Франції виступає за вільний ринок між двома торговими партнерами, а не взаємні тарифи.

Макрон хоче якнайшвидше домовитись про торгівлю між ЄС та США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виступає за якнайшвидше укладення торгівельної угоди між ЄС і США, повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV. Він прагне укласти договір до наближення встановленого Дональдом Трампом дедлайну.

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Під час візиту на південь Франції в четвер Макрон прокоментував торгівельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном.

Для мене правильна угода – це угода, яка буде укладена якомога швидше, з найнижчими можливими тарифами, і яка має бути справедливою та твердою. Нам потрібні не тарифи між США та Європою, а відкритий ринок, на якому можуть циркулювати товари,

– говорить президент Франції.

Також Макрон заявив, що сподівався на угоду, яка передбачала б нульові тарифи, але більш реалістичним варіантом є "досягнення мінімальних для американців умов", а саме "10% за 10%" митних зборів.

Крім того французький президент висловив сподівання, що оборонні зусилля" ЄС і плани щодо закупівлі американського скрапленого газу для зменшення залежності від Росії допоможуть у переговорах.

Зверніть увагу! ЄС має до 9 липня укласти торговельну угоду з американським президентом Дональдом Трампом, перш ніж мита на майже весь експорт блоку до США зростуть до 50%.