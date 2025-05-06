Фермерам доведеться викидати цибулю, якщо не вдасться продати

Українські виробники цибулі потрапили у дуже неприємну ситуацію. Якість великих запасів продукції, яка ще зберігається на складах дуже швидко гіршає.

Цибуля псується на складах виробників

За словами експертки плодоовочевого ринку України Ксенії Гусєвої, багато виробників цибулі змушені пускати продукцію у перероблення, адже її якість вже стрімко погіршується, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroTimes.

Читайте також Здебільшого дешевшали: як змінилися ціни на овочі в Україні

А ціну на цей продукт, на жаль підняти не можна, тому що обсяги у запасах ще великі, а якість дуже й дуже низька,

– додає вона.

Гусєва називає цибулю найбільш проблемною позицією на ринку. Минулого року її заклали надто багато – і нормальної ціни на неї не було, пояснює експертка, це була стагнація протягом всього сезону. У кінці березня – початку квітня цибуля торгувалася по 7 – 13 гривень за кілограм і навіть зараз виробники продають її від 8 до 14 гривень за кілограм.

Крім того, з середини квітня в Україну починає йти рання імпортна цибуля, яку першими повезуть Туреччина та Єгипет, а українська озима продукція піде лише у кінці травня, зауважує аналітик "АПК-Інформ".

Важливо! Гусєва резюмувала, що якщо до цього моменту вітчизняні виробники не встигнуть розпродати торішню цибулю, її доведеться просто викинути.