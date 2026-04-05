Не лише звернення та заява: як змінити цільове призначення власної ділянки
- Цільове призначення земельної ділянки можна змінити без проєкту землеустрою, якщо є дані в Державному земельному кадастрі.
- Процедура зміни цільового призначення може зайняти від 1,5 до 2 місяців завдяки спрощенню для сільськогосподарських земель під промисловість та енергооб'єкти.
Змінити цільове призначення ділянки можна, однак процес переоформлення документів залежатиме від наявності даних про спрямування ділянки у Державному кодексі. Якщо інформації про функціональне призначення землі немає – алгоритм дій буде іншим.
Що потрібно знати про зміну цільового призначення землі?
Про те, за яких умов можна змінити спрямування землі, йдеться на ресурсі "Землевпорядник".
Передусім потрібно знати, що нині триває так званий перехідний період в алгоритмі про зміну цільового призначення ділянки. За Земельним кодексом є можливість змінити спрямування приватної земельної ділянки на підставі заяви власника і без додаткового створення проєкту землеустрою.
Зокрема передбачається, що переоформлення призначення ділянки можливе без розробки проєкту, коли:
- в Державному земельному кадастрі є відомості про функціональне призначення території, на якій знаходиться ділянка;
- населений пункт, де розташована ділянка, має розроблену, погоджену та затверджену документацію (генеральний план, план зонування, детальний план території).
Зауважте! Цільове призначення ділянки можна змінювати, однак процедура проходитиме по-різному.
Якщо дані про функціональне призначення ділянки внесені до ДЗК (Державного земельного кадастру), тоді створення проєкту землеустрою не обов'язкове.
Якщо інформації про призначення землі немає в ДЗК, тоді спочатку потрібно розробити проєкт землеустрою, а вже потім змінювати призначення.
У ситуаціях, коли за розташуванням ділянки немає містобудівної документації – змінити цільове спрямування землі неможливо.
Як змінити цільове призначення земельної ділянки?
Для того щоб змінити спрямування ділянки потрібно дотримуватись певного алгоритму дій.
Спочатку варто звернутися до органів влади по витяг з містобудівної документації. Після отримання документа – обрати землевпорядну організацію, заключити з нею договір про так звану співпрацю.
Зверніть увагу! У договорі із землевпорядною організацією обов'язково має бути інформація про строки робіт, порядок виконання та вартість.
Наступний крок – написання заяви на зміну цільового призначення землі. Однак далі потрібно врахувати попередню ситуацію із можливими даними, які є в ДЗК.
Якщо інформації про функціональне призначення немає в реєстрі, тоді землевпорядна організація розробляє проєкт землеустрою, де відразу зазначає, що спрямування землі зміниться.
Створення проєкту триває від 2 тижнів. За цей час власник ділянки має отримати додаткові документи – скласти картографічні матеріали та креслення.
Після того як проєкт землеустрою буде на руках у власника, можна подаватись на затвердження проєкту щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Рішення про це ухвалює орган місцевої влади на черговій сесії.
І заключний етап – отримання витягу з кадастру зі зміненим цільовим призначенням ділянки.
Що відомо про зміну цільового призначення сільгоспземель для бізнесу?
Заступник голови комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Кисилевський повідомив про спрощення процедури зі зміни цільового спрямування землі.
Однак важливо враховувати, що оновлення стосуються призначення сільськогосподарських земель під потреби промисловості та енергооб'єкти.
З огляду на необхідність будівництва нових енергетичних об'єктів до наступної зими ця спрощена процедура вирішить дуже багато питань тим громадам, які дбають про енергонезалежність,
– зазначив Кисилевський.
Так, нині процедура займає від 1,5 до 2 місяців. Хоча раніше переоформлення могло тривати 1 – 3 роки.
Також відомо, що під час продажу будинку право власності на земельну ділянку автоматично переходить до нового власника. Такий алгоритм передбачений українським законодавством.