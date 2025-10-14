Ціни на землю в Україні зросли: скільки коштує гектар у середині жовтня
- У середині жовтня 2025 року середня вартість гектара землі в Україні складає 65 303 гривні, що на понад 3000 гривень більше, ніж у вересні.
- Найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (388 651 гривня за гектар), а найнижча в Запорізькій області (30 252 гривні за гектар).
З початку жовтня в Україні піднялась середня вартість землі у лад загальній тенденції зростання ціни з 2021 року. У цьому місяці доволі сильно змінилась географія цін по регіонах.
Яка вартість паю у середині жовтня 2025 року?
Протягом минулого, 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Цієї весни зростання цін на землю відновилося після зими, сягнувши у квітні та травні порівняно високих значень, на початку літа було деяке зниження цін з підйомом у серпні, а зараз же вартість гектара продовжує падати, як і на початку місяця.
Зараз у середньому по Україні земля коштує 65 303 гривні, а у вересні вартість складала 62 011 гривень. Зростання за місяць склало понад 3000 гривень. У травні 2025 року середня вартість гектара землі в Україні становила 61 315 гривень. Земля продовжує залишатись дорогою. На початку року середня ціна на землю становила 54 642 гривні.
В якій області України земля найбільше здорожчала?
Середня вартість землі по Україні визначається Земельним кодексом і ціна її зросла, при цьому перша трійка лідерів цін дещо. В середині жовтня найвища середня ціна на землю в Івано-Франківській області (388 651 гривня за гектар). На другому місці Київська область (159 174 гривні за гектар). Третя за вартістю землі Тернопільська область з ціною 141 752 гривні за гектар.
Зверніть увагу! Найдешевша земля наразі у Запорізькій області – 30 252 гривень за гектар. Трохи дорожче гектар землі коштує у Дніпропетровській (36 109 гривень) і Херсонській (36 215 гривні) областях.
Чи можуть сусіди змінювати межі своїх суміжних ділянок за згодою?
Зміна меж суміжних земельних ділянок можлива за згодою власників, дотримуючись певних процедур.
Необхідно отримати письмове погодження, розробити документацію, внести зміни до Державного земельного кадастру та, за потреби, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі зміни площі земельної ділянки в результаті зміни меж, додатковим заходом є внесення змін про земельну ділянку та право власності на неї до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.