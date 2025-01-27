Вартість картоплі в Україні знову почала зростати

Ціни на картоплю на українських ринках вчергове почали підійматися після нетривалої стабілізації. На думку експертів, причини цьому ті ж, які спровокували і попередні здорожчання.

У чому причина здорожчання

На думку експертів, причиною здорожчання є те, що багато українських виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж картоплі ще в першій половині поточного сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit.

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Ситуація, що склалася, вже позначилася на цінах, які з початку поточного тижня підвищилися до 20 – 30 гривень за кілограм (48 – 71 цент за кілограм), що в середньому на 12% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти зазначають, що представники гуртових компаній скаржаться на відсутність необхідних обсягів якісної картоплі у місцевих господарствах.

Чому погіршилась якість картоплі Фермери, своєю чергою, пов'язують проблеми якості картоплі з несприятливими погодними умовами в період збирання: тривалі дощі негативно позначилися не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, у 2024 році багато хто з них використовував посадковий матеріал не найвищої якості.

Ціни на картоплю в Україні зараз у середньому на 16% вищі, ніж наприкінці січня минулого року. Ба більше, багато гравців ринку впевнені, що вже найближчим часом темпи подорожчання цієї продукції помітно прискоряться, "підігрівані" інформацією про можливу нестачу якісної картоплі на українському ринку.