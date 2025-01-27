В чем причина подорожания

По мнению экспертов, причиной подорожания является то, что многие украинские производители, которые не имеют мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit.

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Сложившаяся, ситуация, уже сказалась на ценах, которые с начала текущей недели повысились до 20 – 30 гривен за килограмм (48 – 71 цент за килограмм), что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели. Эксперты отмечают, что представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

Почему ухудшилось качество картофеля Фермеры, свою очередь, связывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки: длительные дожди негативно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, в 2024 году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

Цены на картофель в Украине сейчас в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, "подогреваемые" информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке.