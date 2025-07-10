Рекордне здорожчання кави завершилось на піку: скоро має бути здешевшання

Вартість кавових зерен на світових ринках досягла піка свого зростання. Фахівці галузі прогнозують, що зовсім скоро почнеться зниження цін.

Кава скоро має подешевшати

Ціни на каву сорту арабіка зросли на 70% у 2024 році та ще на 20% у перші два місяці 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Independent. Вони сягнули 10 лютого рекордного рівня в 4,20 долар за фунт.

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У виданні зазначають, що з початку 2023 року до кінця 2024 року ціни на арабіку зросли на 190%, а ціни на дешевші зерна робусти зросли на 263% за той самий період.

Представник італійського кавового гіганта Lavazzaа заявив, що волатильність цін була спричинена "ідеальним штормом" посух у Бразилії та В'єтнамі, які значно вплинули на виробництво кави, а також триваючими геополітичними потрясіннями, що призвели до збільшення транспортних витрат і термінів доставки.

Зверніть увагу! Втім, голова ради директорів компанії Джузеппе Лавацца заявив, що британські споживачі, можливо, вже бачили пік цін після 20%-го зростання вартості зерен у супермаркетах минулого року: "Ми вважаємо, що ринок досяг піку на початку цього року. Ми сподіваємося, що ціна для споживача досягла свого піку".