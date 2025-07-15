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Агро 24 Ціни на продукти Цінник продовжує падати: скільки коштує кілограм огірків у супермаркеті
16 липня, 12:02
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Цінник продовжує падати: скільки коштує кілограм огірків у супермаркеті

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Середня ціна огірків в Україні знизилася з 43,55 гривні в липні 2024 до 41,41 гривні за кілограм, а в популярних мережах супермаркетів вартість варіюється від 39,80 до 49,90 гривні за кілограм.
  • Загальний рівень споживчих цін зріс на 14,3% в червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року, тоді як продуктова інфляція склала 23,2%.
  • Ціни на овочі зросли на 24,2% з червня 2024 року, але ціни на огірки знизилися, що відповідає тогорічним тенденціям зниження вартості в магазинах.

Вартість овочів в Україні здебільшого продовжує знижуватись. Серед овочів, який помітно здешевшав за останній час вирізняється огірок.

Яка вартість огірків у магазині

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість огірків дещо знизилась за рік. Так, у липні 2024 року середня ціна за кілограм огірків складала 43,55 гривні, наразі ж вони коштують у середньому 41,41 гривні.

Зверніть увагу! Вартість у магазинах продовжує знижуватись і відповідає тогорічним тенденціям.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів України:

  • АТБ 39,89 гривні за кілограм;
  • Сільпо 41,99 гривні за кілограм;
  • Auchan 39,80 гривні за кілограм;
  • Metro 49,82 гривні за кілограм;
  • Varus 49,90 гривні за кілограм;
  • Novus 39,89 гривні за кілограм.