Вартість ранньої капусти на українських ринках продовжує падати

В Україні розпочався сезон ранньої капусти, що вплинуло на її вартість. Цього тижня тенденція щодо зниження цін на ранню капусту продовжилася.

Рання капуста продовжує дешевшати

Аналітики проєкту EastFruit розповіли, що на українському ринку зберігається тенденція до зниження цін на ранню білоголову капусту, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основною причиною негативного цінового коригування у цьому сегменті виробники називають сезонне зростання пропозиції овочів нового врожаю, а також досить низький попит на цю продукцію.

Читайте також Рання картопля дешевшає: як змінилися ціни на овочі в Україні за тиждень

Станом на сьогодні молоду капусту врожаю 2025 року пропонують до продажу за ціною 24 – 32 гривні за кілограм (58 – 77 центів за кілограм), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

У першу чергу, фермери змушені активно знижувати ціни на свою продукцію через надлишкову пропозицію на ринку: більшість українських господарств уже розпочали масові відвантаження ранньої капусти. Крім того, ситуацію ускладнюють досить низькі темпи збуту цієї продукції.

Гуртові компанії та роздрібні мережі надають перевагу закупівлям невеликими партіями, з огляду на відносно короткий термін зберігання цього овочу.

Зверніть увагу! Водночас станом на сьогодні капуста нового врожаю в Україні коштує в середньому у 3,6 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.