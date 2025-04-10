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Агро 24 Ціни на продукти Молоко здешевшало перед Великоднем: які ціни у магазинах
10 квітня, 16:00
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Молоко здешевшало перед Великоднем: які ціни у магазинах

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Ціни на молоко в Україні знизились перед Великоднем, але все ще вищі, ніж минулого року.
  • Вартість молока в різних мережах: Яготинське від 51,90 до 54 гривень, Простонаше від 50,50 до 56,40 гривень, Ферма від 56,40 до 59,50 гривень за 900 мілілітрів.

Молоко в Україні протягом минулого року стабільно дорожчало, однак наразі перед Великоднем воно трохи здешевшало. Втім, воно все одно дорожче, ніж минулого року.

Які ціни на молоко перед Великоднем

З середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах України дещо здорожчало, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.

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Якщо на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні, то наразі, ближче до Великодня, ціна на молоко впала до 52,30 гривні. Минулого, 2024 року у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.

Аналітики УКАБ дослідили ціни на молоко у великих продуктових мережах України:

Молоко Яготинське, 900 мілілітрів

  • АТБ 52,80 гривні;
  • Сільпо 53,50 гривні;
  • Ашан 51,90 гривні;
  • Novus 54 гривні;
  • Metro 52,90 гривні;

Молоко Простонаше, 900 мілілітрів

  • АТБ 50,50 гривні;
  • Сільпо 56,40 гривні;
  • Novus 56 гривень;
  • Metro 52,50 гривні;

Молоко Ферма, 900 мілілітрів

  • АТБ 56,40 гривні;
  • Сільпо 59,50 гривні;
  • Ашан 56,40 гривні;
  • Metro 58,10 гривні.