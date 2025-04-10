Молоко здешевшало перед Великоднем: які ціни у магазинах

Молоко в Україні протягом минулого року стабільно дорожчало, однак наразі перед Великоднем воно трохи здешевшало. Втім, воно все одно дорожче, ніж минулого року.

Які ціни на молоко перед Великоднем

З середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах України дещо здорожчало, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.

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Якщо на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні, то наразі, ближче до Великодня, ціна на молоко впала до 52,30 гривні. Минулого, 2024 року у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.

Аналітики УКАБ дослідили ціни на молоко у великих продуктових мережах України:

Молоко Яготинське, 900 мілілітрів

АТБ 52,80 гривні;

52,80 гривні; Сільпо 53,50 гривні;

53,50 гривні; Ашан 51,90 гривні;

51,90 гривні; Novus 54 гривні;

54 гривні; Metro 52,90 гривні;

Молоко Простонаше, 900 мілілітрів

АТБ 50,50 гривні;

50,50 гривні; Сільпо 56,40 гривні;

56,40 гривні; Novus 56 гривень;

56 гривень; Metro 52,50 гривні;

Молоко Ферма, 900 мілілітрів