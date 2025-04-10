Молоко здешевшало перед Великоднем: які ціни у магазинах
- Ціни на молоко в Україні знизились перед Великоднем, але все ще вищі, ніж минулого року.
- Вартість молока в різних мережах: Яготинське від 51,90 до 54 гривень, Простонаше від 50,50 до 56,40 гривень, Ферма від 56,40 до 59,50 гривень за 900 мілілітрів.
Молоко в Україні протягом минулого року стабільно дорожчало, однак наразі перед Великоднем воно трохи здешевшало. Втім, воно все одно дорожче, ніж минулого року.
Які ціни на молоко перед Великоднем
З середини лютого до середини березня ціни на молоко у магазинах України дещо здорожчало, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Однак на початку квітня вартість одного з основних інгредієнтів паски почала падати.
Читайте також Світові ціни на олію та вершкове масло сягнули рекордних значень: які причини
Якщо на початку цього місяця вартість 900 мілілітрів молока становила 54,80 гривні, то наразі, ближче до Великодня, ціна на молоко впала до 52,30 гривні. Минулого, 2024 року у середині квітня вартість молока становила 42 гривні за 900 мілілітрів.
Аналітики УКАБ дослідили ціни на молоко у великих продуктових мережах України:
Молоко Яготинське, 900 мілілітрів
- АТБ 52,80 гривні;
- Сільпо 53,50 гривні;
- Ашан 51,90 гривні;
- Novus 54 гривні;
- Metro 52,90 гривні;
Молоко Простонаше, 900 мілілітрів
- АТБ 50,50 гривні;
- Сільпо 56,40 гривні;
- Novus 56 гривень;
- Metro 52,50 гривні;
Молоко Ферма, 900 мілілітрів
- АТБ 56,40 гривні;
- Сільпо 59,50 гривні;
- Ашан 56,40 гривні;
- Metro 58,10 гривні.