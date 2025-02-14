Морква дешевшає на українському ринку: яка вартість у магазинах
- Ціни на моркву в Україні знижуються через активний розпродаж запасів фермерами, вартість коливається від 31 до 45 гривень за кілограм.
- Актуальні ціни в супермаркетах: Metro 31,40 гривні, Auchan 31,80 гривні, Megamarket 45,00 гривні, АТБ 31,49 гривні, Varus 31,50 гривні.
В Україні вже кілька тижнів стабільно дешевшає більшість видів овочів. Морква у їх переліку не є виключенням, вона скидає ціну щотижня на 3 – 5 гривень.
Морква продовжила дешевшати
Минулого тижня продовжили знижуватись ціни на більшість овочів, у тому числі й борщового набору, серед яких і морква, повідомляє 24 Канал. Здешевшання популярного овоча відбувається вже кілька тижнів поспіль.
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Експерти пояснюють, що здешевшання моркви має ті ж причини, що і більшість овочів, які виробляються в Україні. Ціни падають через те, що фермери активно розпродають запаси через погіршення якості продукції на складах.
Наразі вартість морквина ринках та у магазинах складає від 31 до 45 гривень за кілограм залежно від якості та обсягів партій. Фермери, які мають якіснішу цибулю, утримуються від продажів і планують повернутися на ринок не раніше березня.
Яка наразі вартість у магазинах
Журналісти 24 Каналу дослідили український ринок та дізнались актуальні ціни за 1 кілограм моркви у популярних супермаркетах.
Морква 1 кілограм
- Metro 31,40 гривні;
- Auchan 31,80 гривні;
- Megamarket 45,00 гривень;
- АТБ 31,49 гривні;
- Varus 31,50 гривні;
Морква молода 1 кілограм
- Auchan 58,80 гривні;