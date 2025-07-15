Огірки несподівано здорожчали: скільки коштує кілограм у супермаркетах

Здебільшого ціни на овочі в Україні знижуються з приходом їх сезону. Однак за минулий тиждень помітно здорожчали огірки, хоч і настав сезон збору їх врожаю.

Скільки коштують огірки у липні

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість огірків приблизно відповідає тогорічному рівню. Так, якщо у липні минулого року огірки у середньому коштували 43,55 гривні за кілограм, то у липні 2025 року середня вартість складає 41,55 гривні за кілограм.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на огірки у популярних мережах супермаркетів України: