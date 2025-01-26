Яка ціна на пай в Україні у січні 2025 року
- У січні 2025 року середня вартість сільськогосподарської землі в Україні знизилась до 48 622 гривень за гектар, а об'єми продажів зменшились до 2,5 тисяч гектарів на тиждень.
- Найдорожчі паї знаходяться в Івано-Франківській, Львівській, Київській, Полтавській, Вінницькій та Чернівецькій областях, де вартість за гектар коливається між 60 612 і 93 141 гривнею.
В Україні вже понад 3 роки діє відкритий ринок землі, і увесь цей час земля дорожчала. Минулого року середня вартість паю теж зростала, однак у січні 2025 року спостерігається сезонне падіння вартості гектара.
Яка наразі вартість паю
До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились у орієнтовно 4 рази і складають приблизно 2,5 тисячі гектарів на тиждень.
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У січні середня вартість сільськогосподарської землі знизилась і складає 48 622 гривні за гектар. Водночас разом з ціною падає і кількість угод купівлі-продажу та площа проданої землі. Зараз найдорожчі паї у таких областях:
- в Івано-Франківській області вартість одного гектара у грудні в середньому становила – 93 141 гривня;
- у Львівській області – 72 482 гривні;
- у Київській області – 66 845 гривень;
- у Полтавській області – 66 792 гривні;
- у Вінницькій області – 60 833 гривні;
- у Чернівецькій області – 60 612 гривні;
Зверніть увагу! До 2030 року діє правило, відповідно до якого, вартість землі не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.