Яка ціна на пай в Україні у січні 2025 року

В Україні вже понад 3 роки діє відкритий ринок землі, і увесь цей час земля дорожчала. Минулого року середня вартість паю теж зростала, однак у січні 2025 року спостерігається сезонне падіння вартості гектара.

Яка наразі вартість паю

До початку повномасштабної війни, в Україні на тиждень продавалось в середньому 10 тисяч гектарів сільськогосподарської землі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. Зараз об'єми продажів знизились у орієнтовно 4 рази і складають приблизно 2,5 тисячі гектарів на тиждень.

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У січні середня вартість сільськогосподарської землі знизилась і складає 48 622 гривні за гектар. Водночас разом з ціною падає і кількість угод купівлі-продажу та площа проданої землі. Зараз найдорожчі паї у таких областях:

в Івано-Франківській області вартість одного гектара у грудні в середньому становила – 93 141 гривня;

вартість одного гектара у грудні в середньому становила – 93 141 гривня; у Львівській області – 72 482 гривні;

– 72 482 гривні; у Київській області – 66 845 гривень;

– 66 845 гривень; у Полтавській області – 66 792 гривні;

– 66 792 гривні; у Вінницькій області – 60 833 гривні;

– 60 833 гривні; у Чернівецькій області – 60 612 гривні;

Зверніть увагу! До 2030 року діє правило, відповідно до якого, вартість землі не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку.