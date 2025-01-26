Какова сейчас стоимость пая
До начала полномасштабной войны, в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились в ориентировочно 4 раза и составляют примерно 2,5 тысячи гектаров в неделю.
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В январе средняя стоимость сельскохозяйственной земли снизилась и составляет 48 622 гривны за гектар. В то же время вместе с ценой падает и количество сделок купли-продажи и площадь проданной земли. Сейчас самые дорогие паи в таких областях:
- в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара в декабре в среднем составляла – 93 141 гривна;
- во Львовской области – 72 482 гривны;
- в Киевской области – 66 845 гривен;
- в Полтавской области – 66 792 гривны;
- в Винницкой области – 60 833 гривны;
- в Черновицкой области – 60 612 гривны;
Обратите внимание! До 2030 года действует правило, согласно которому, стоимость земли не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки.