Какова сейчас стоимость пая

До начала полномасштабной войны, в Украине в неделю продавалось в среднем 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот. Сейчас объемы продаж снизились в ориентировочно 4 раза и составляют примерно 2,5 тысячи гектаров в неделю.

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В январе средняя стоимость сельскохозяйственной земли снизилась и составляет 48 622 гривны за гектар. В то же время вместе с ценой падает и количество сделок купли-продажи и площадь проданной земли. Сейчас самые дорогие паи в таких областях:

в Ивано-Франковской области стоимость одного гектара в декабре в среднем составляла – 93 141 гривна;

стоимость одного гектара в декабре в среднем составляла – 93 141 гривна; во Львовской области – 72 482 гривны;

– 72 482 гривны; в Киевской области – 66 845 гривен;

– 66 845 гривен; в Полтавской области – 66 792 гривны;

– 66 792 гривны; в Винницкой области – 60 833 гривны;

– 60 833 гривны; в Черновицкой области – 60 612 гривны;

Обратите внимание! До 2030 года действует правило, согласно которому, стоимость земли не может быть меньше ее нормативно-денежной оценки.