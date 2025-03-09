Овочі в Україні суттєво подорожчали: чи чекати на зниження цін найближчим часом
- Ціни на томати значно знизилися, особливо на імпортні тепличні, які переважно постачаються з Туреччини.
- Вартість капусти зросла через несприятливі погодні умови, але ціни почали знижуватись через погіршення якості у сховищах.
Останнім часом ціни на овочі в України зазнали доволі істотних коливань. Особливо помітна нестабільність плодоовочевого ринку України на прикладі капусти та помідорів.
Здешевшання помідорів: тимчасове явище, чи тенденція
За словами аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" Максима Гопки, останнім часом на українському ринку спостерігається істотне зниження цін на помідори, повідомляє 24 Канал. Під здешевшання здебільшого потрапили імпортні тепличні помідори.
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Ціни на них залежать, зокрема, від ситуації на імпортних ринках. Останнім часом обсяги імпортних поставок відбувалися переважно з Туреччини (99% всіх об`ємів – 455,9 тонни).
Також зниження цін відбувається через збільшення пропозиції та зміни сезону. До кінця травня імпортна продукція буде основною на прилавках.
Що буде з цінами на капусту
Ще однією "проблемною" позицією на плодоовочевому ринку України стала капуста. Несприятливі погодні умови у 2024 році підштовхнули ціни на цей овоч борщового набору угору.
Вартість капусти зросла через збільшення імпортних об'ємів з країн-партнерів, а також деякою не врожайністю на власних полях в минулому сезоні,
– зазначає Максим Гопка.
Однак попри рекордне здорожчання білоголової капусти у січні 2025 року, її вартість наприкінці лютого почала знижуватись. Якщо ще з середини січня фермери практично щодня підвищували ціни на цей овоч, то наразі більшість виробників змушені переглядати ціну на свою продукцію у бік зниження через істотне погіршення якості у сховищах.
Які наразі ціни на капусту та помідори у магазинах
Журналісти 24 Каналу дослідили актуальні ціни на помідори та капусту у популярних магазинах України
Капуста молода, 1 кілограм
- Auchan 90,90 гривні;
- Megamarket 107,40 гривні;
Капуста білокачанна, 1 кілограм
- Novus 46,69 гривні;
- Metro 44,80 гривні;
- Auchan 44,80 гривні;
- Megamarket 67,20 гривні;
Помідори червоні, 1 кілограм
- Auchan 140,00 гривні;
- Megamarket 167,50 гривні;
- Novus 79,99 гривні;
- Metro 113,88 гривні;
Помідори рожеві, 1 кілограм
- Auchan 125,00 гривні;
- Metro 239,10 гривні.