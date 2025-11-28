Яйця знову дорожчають: яка ціна за десяток у супермаркеті

Цього року сезонні тенденції не оминули український ринок і вартість яєць у супермаркетах знову зростає. На ціну впливає як здорожчання виробництва, так і похолодання та набагато коротший світловий день.

Чому дорожчають яйця та які ціни у магазинах?

На кінець листопада, за даними "Мінфіну", вартість десятка яєць "Квочка" 1 сорту перейшла межу у 80 гривень, повідомляє 24 Канал. Наразі триває традиційне сезонне здорожчання яєць, яке повторюється щороку.

Ба більше, тенденції говорять про те, що найближчим часом подешевшання ціни на яйця, чи хоча б її стабілізації поки очікувати не варто. З середини листопада середня вартість десятка яєць зросла приблизно на 2 гривні.

Зверніть увагу! Зростання ціни на яйця розпочалося ще у жовтні. Крім того, висхідна динаміка пояснюється тим, що кури несуть менше яєць через похолодання, а собівартість виробництва зростає з огляду на супутні проблеми (дорожчання кормів/електроенергії/логістики, більших витрат на енергоносії тощо). Також велику роль грає й те, що попит на цю продукцію традиційно зростає в осінньо-зимовий період.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на яйця у супермаркетах України. Десяток яєць "Квочка" 1 сорту коштують:

Auchan 73,64 гривні;

73,64 гривні; Novus 72,70 гривні;

72,70 гривні; АТБ 79,40 гривні;

79,40 гривні; Сільпо 81,87 гривні.

