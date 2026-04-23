Абрикоси та персики під загрозою: в Україні прогнозують високі ціни через холоди

Холодна весна може серйозно вдарити по врожаю кісточкових фруктів в Україні. Експерти вже попереджають про дефіцит і суттєве зростання цін на ці види фруктів.

Морози знищили врожай: які регіони постраждали найбільше?

У 2026 році українські садівники можуть зіткнутися з різким падінням урожаю кісточкових культур через тривалі лютнево-квітневі холоди, повідомляє УНІАН. За оцінками експертів, втрати абрикосів можуть сягнути від 40 до 60 відсотків, а персиків – від 30 до 50 відсотків у порівнянні із середніми показниками.

Найбільше постраждали центральні та південні регіони країни, де дерева зацвітають раніше і є більш вразливими до температурних коливань. Через погодні аномалії місцями було знищено понад половину квіткових бруньок, що безпосередньо вплине на майбутній урожай.

Експерти наголошують, що ситуація може призвести до значного скорочення пропозиції на внутрішньому ринку вже найближчими місяцями.

Чи врятує імпорт і наскільки зростуть ціни?

Попри очікування на імпорт, повністю компенсувати дефіцит не вдасться. Основними постачальниками кісточкових фруктів для України традиційно залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак їхніх обсягів може бути недостатньо у разі значного неврожаю.

У результаті ціни на абрикоси та персики можуть суттєво зрости. За помірного дефіциту подорожчання складе приблизно від 20 до 30 відсотків, тоді як у найгіршому сценарії – до 50–80 відсотків.

Таким чином, український ринок фруктів у 2026 році ризикує зіткнутися не лише з браком продукції, а й із суттєвим підвищенням цін для споживачів.

