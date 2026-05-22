Ціни ростуть щороку: чи стане апельсиновий сік "золотим" для українців

В Україні продовжує дорожчати апельсиновий сік через перспективу нижчого врожаю цього виду цитрусових у найбільших країнах-виробниках. Чому скорочується пропозиція сировини та як змінюються ціни для українців – розповідаємо далі.

Які причини глобального здорожчання апельсинів у світі?

Нині на світовому ринку кілька факторів зумовлюють подорожчання апельсинів та продукту їхньої переробки – соку. Йдеться зокрема про розповсюдження хвороб дерев та несприятливі погодні умови. Про це в коментарі 24 Каналу розповів науковець Інституту аграрної економіки Богдан Духницький.

Експерт зазначає, що у 2026 році через розповсюдження хвороб та несприятливу погоду в Бразилії очікують на 13 – 14% менший урожай апельсинів. Оскільки ця країна є найбільшим виробником цього виду цитрусових, скорочення пропозиції відчутно вплине на глобальний ринок.

Зауважте! За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, у 2024 році на Бразилію припало 23% світового виробництва апельсинів – близько 16 мільйонів тонн.

За словами Богдана Духницького, подібна негативна ситуація склалася й у Флориді, що є центром вирощування апельсинів у Сполучених Штатах Америки. Виробництво там значно скоротилося: з 11,8 мільйона тонн у 2000 році до 2,5 мільйона тонн у 2024 році. Однак країна залишилася серед основних світових виробників.

Для Флориди додатковий негативний вплив справили ще й такі чинники:

зменшення площ апельсинових насаджень;

зростання виробничих витрат;

зниження рентабельності місцевих фермерів.

Богдан Духницький, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Враховуючи наведені факти, можна говорити про системний характер проблем із виробництвом апельсинів. Отже, пропозиція сировини для виробництва апельсинового соку, за попередніми оцінками, скоротиться. Це означає високий ризик здорожчання продукції у найближчій перспективі.

Очікування нижчого врожаю вже спричинили стрибок біржових цін на апельсиновий сік, оскільки Бразилія водночас формує й вагому частку продажів цього продукту серед інших країн-експортерів на світовому ринку.

Внутрішній ринок України повністю залежить від імпортних постачань, тож на вартість апельсинів та соку для кінцевих споживачів впливатиме глобальна цінова ситуація.

Як змінилися ціни на апельсини та сік в Україні?

Експерт Богдан Духницький говорить, що ситуація з цінами на апельсини в Україні наразі відносно стабільна. У травні 2025 року кілограм цих цитрусових у супермаркетах коштував у середньому 75 гривень, тоді як у травні цьогоріч – 72 гривні.

Загалом ціни на апельсини у 2025 – 2026 роках переважно знаходилися в діапазоні 65 – 75 гривень за кілограм. Найбільш відчутне зростання було восени 2025 року, коли у вересні вони навіть перевищили 100 гривень за кілограм, хоча подібна сезонність останнім часом фіксується регулярно. Крім того, відрізнялась ціна імпорту апельсинів та апельсинового соку,

– зауважує експерт.

З доступних нині даних за частину 2025 року науковець робить висновок, що коливання цін на апельсини на полицях магазинів були незначними відносно 2024 року. Натомість апельсиновий сік, залежно від конкретного виду, за минулий рік здорожчав на 28 – 62%.

Збільшилася й середня ціна виробників на апельсиновий сік:

у березні 2025 року вона становила 58 950 гривні за тонну;

у березні 2026 року – сягнула 65 243 гривні за тонну (+11%).

Унаслідок цього сік у супермаркетах – від найдешевшого до преміумсегменту – помітно подорожчав. Ця тенденція триває донині.

Хоч без даних про результати збору врожаю у Бразилії складно прогнозувати перспективи зміни цін на апельсиновий сік, науковець Богдан Духницький припускає відсутність суттєвих змін в імпорті Україною цитрусових. За його словами, це підтверджують оперативні дані зовнішньої торгівлі у 2026 році.

Як зросли ціни на апельсиновий сік?

На початку травня ціни на апельсиновий сік на біржі в Нью-Йорку підскочили на 5,8%. Це стало найбільшим внутрішньоденним стрибком за більш ніж тиждень.

Вартість контрактів зросла до максимально припустимого біржею рівня – 1,8320 долара США за фунт.